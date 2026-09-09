El conjunto rojiblanco visita este miércoles Anfield en la primera jornada europea con la incógnita de la titularidad de Julián Álvarez y la exigencia de reaccionar tras el tropezón liguero.

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El Atlético de Madrid inicia su andadura en la Liga de Campeones enfrentándose al Liverpool de Andoni Iraola en Anfield. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone afronta el debut europeo tras un arranque irregular en el campeonato doméstico, marcado por la reciente derrota por 3-0 en San Mamés ante el Athletic Club. Pese a la distancia respecto al liderato en LaLiga, el vestuario rojiblanco enfoca la competición continental con la máxima ambición en un año en el que el Metropolitano albergará la gran final del torneo.

La principal duda del técnico argentino para conformar la alineación titular radica en la presencia desde el inicio del atacante Julián Álvarez, tras un periodo estival condicionado por las negociaciones sobre su futuro, o la entrada de Giuliano en la punta de ataque. Simeone tampoco ha despejado la incógnita en la zaga central y el lateral izquierdo, donde maneja las alternativas entre Cuti Romero, Hancko y Grimaldo para contener el potencial ofensivo del conjunto inglés.

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Por su parte, el Liverpool llega al choque tras mostrar buenas sensaciones en la competición local, con un esquema competitivo en el que destacan figuras como Van Dijk, Szoboszlai o Wirtz. El técnico del conjunto británico, Andoni Iraola, calificó el encuentro como una prueba exigente ante un rival de amplia experiencia europea, situando al cuadro inglés como uno de los aspirantes a pelear por el título.