La 83.ª edición de los Globos de Oro ha dictado sentencia. La gala, celebrada esta madrugada, ha encumbrado a ‘The Pitt’ y ‘The Studio’ como las grandes referentes de la televisión actual. Además, la miniserie ‘Adolescencia’ se ha convertido en la reina absoluta de la noche al arrasar tanto en su categoría como en los premios interpretativos de reparto.

Si quieres ponerte al día con lo mejor de la pantalla pequeña antes de que lleguen los Oscar y los Emmy, aquí tienes la guía completa de ganadores y plataformas.

Las Mejores Series del Año

• Mejor Serie Dramática: ‘The Pitt’ (Disponible en Max). El drama médico protagonizado por Noah Wyle ha cumplido los pronósticos, devolviendo el género hospitalario a lo más alto.

• Mejor Serie de Comedia o Musical: ‘The Studio’ (Disponible en Apple TV+). La sátira sobre la industria de Hollywood liderada por Seth Rogen se impone en una de las categorías más reñidas.

• Mejor Miniserie o Telefilme: ‘Adolescencia’ (Disponible en Netflix). El crudo relato británico ha sido la gran sorpresa y triunfadora técnica de la gala.

Palmarés Interpretativo (Drama, Comedia y Miniseries)

Categorías de Drama

• Mejor Actor: Noah Wyle por ‘The Pitt’ (Max).

• Mejor Actriz: Rhea Seehorn por ‘Pluribus’ (Apple TV+). La actriz logra por fin el reconocimiento de la prensa extranjera tras años de excelencia.

Categorías de Comedia

• Mejor Actor: Seth Rogen por ‘The Studio’ (Apple TV+).

• Mejor Actriz: Jean Smart por ‘Hacks’ (Max). La veterana actriz sigue imbatible en su papel de Deborah Vance.

Categorías de Miniserie

• Mejor Actor: Stephen Graham por ‘Adolescencia’ (Netflix).

• Mejor Actriz: Michelle Williams por ‘Dying for Sex’ (Disney+).

Premios de Reparto (Categoría Única)

• Mejor Actriz de Reparto: Erin Doherty por ‘Adolescencia’ (Netflix).

• Mejor Actor de Reparto: Owen Cooper por ‘Adolescencia’ (Netflix).

Calendario de Premios: Próximas paradas

La temporada de premios no se detiene. Tras los Globos de Oro, los focos se desplazan hacia Europa y las galas técnicas. Movistar Plus+ continuará ofreciendo la cobertura en directo de las siguientes citas:

1. BAFTA: Los premios del cine británico.

2. Premios del Cine Europeo.

3. Premios Oscar: El gran cierre de la temporada en Hollywood.