La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz juzgará próximamente a un hombre acusado de utilizar a su hija de 14 años para introducir casi tres kilos de hachís desde Ceuta a Algeciras, ofreciéndole como recompensa la compra de un teléfono móvil de alta gama.

Según informa el faro de Ceuta el acusado, identificado como A.M.L., se enfrenta a una pena de cuatro años y cinco meses de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia, con la agravante de haber empleado a una menor de edad para la comisión del ilícito.

Los hechos se remontan a la noche del 21 de julio de 2025, cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron en el puerto a una mujer y a su hija adolescente durante un control rutinario. La actitud de la menor levantó sospechas entre los efectivos del Instituto Armado, que procedieron a un cacheo más exhaustivo.

Durante la inspección, los agentes descubrieron que la joven portaba 61 piezas de hachís adosadas al cuerpo, con un peso cercano a los tres kilogramos. La menor viajaba acompañada de su madre en el momento de la intervención, siendo ambas detenidas inicialmente.

Posteriormente, en sede judicial, la adolescente manifestó que había sido su propio padre quien la había convencido para realizar el pase de droga, prometiéndole a cambio la compra de un iPhone. A raíz de esta declaración, la Guardia Civil inició una investigación que permitió localizar y detener al varón, que permanece en prisión preventiva desde finales de julio.

El juicio oral está previsto para celebrarse a lo largo de este año.

Desde la Guardia Civil se ha alertado de un incremento de casos de tráfico de drogas en los que se emplea a menores como portadores de estupefacientes. Asimismo, se ha detectado un aumento de intentos de pase de droga en los que los implicados viajan acompañados de sus hijos para aparentar un entorno familiar y evitar los controles policiales.