Viernes, 19 de junio. Hoy el calendario se carga de memoria histórica y de hitos sociales y culturales: desde decisiones políticas que marcaron a España hasta tragedias que dejaron una huella imborrable, sin olvidar avances tecnológicos y acontecimientos internacionales. Un recorrido por los hechos más señalados de esta fecha, con especial atención a los relacionados con nuestro país.

2014: Felipe VI, proclamado nuevo Rey de España

Un 19 de junio de 2014 quedó fijado como una jornada clave en la historia reciente española: se produjo la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España. La ceremonia representó el relevo de la Jefatura del Estado tras la abdicación del anterior monarca, en un contexto de debate público y de búsqueda de estabilidad institucional. Para muchos, fue también el arranque de una nueva etapa en las formas y el simbolismo de la monarquía contemporánea.

1987: El atentado de Hipercor en Barcelona, 21 muertos

La fecha también trae un recuerdo doloroso. En 1987, en Barcelona, la banda terrorista ETA perpetró el atentado de Hipercor. El balance fue devastador: 21 personas murieron y hubo unos 40 heridos. Más allá del impacto inmediato, este tipo de atentados marcó un antes y un después en la sociedad, reforzando la condena social amplia y el compromiso de las instituciones con la prevención y la lucha contra el terrorismo.

1937: Entrada de las tropas nacionales en Bilbao

En el contexto de la Guerra Civil española, el 19 de junio de 1937 registró un hecho estratégico: la entrada de las tropas nacionales a Bilbao. Bilbao era un punto importante por su relevancia económica e industrial. La caída de la capital vizcaína supuso un avance territorial significativo y, al mismo tiempo, intensificó el desgaste y la complejidad del conflicto.

1936: Lorca escribe "La casa de Bernarda Alba"

Entre tanto, la cultura siguió empujando incluso en medio de la convulsión. Ese 19 de junio de 1936, en España, Federico García Lorca escribió la obra dramática "La casa de Bernarda Alba". La pieza, conocida por su atmósfera asfixiante, su carga simbólica y su intensidad dramática, terminó convirtiéndose en uno de los grandes textos teatrales de la literatura española del siglo XX.

2011: Los Indignados convocan una manifestación mundial contra el Pacto del Euro

En el plano social, el 19 de junio de 2011 fue protagonista en España: los Indignados organizaron una manifestación masiva contra el Pacto del Euro, iniciativa con apoyo a nivel mundial. Fue una jornada que conectó la protesta con el debate económico y político de la época, y que reflejó la preocupación por las consecuencias sociales de las políticas europeas.

2022 y 2020: elecciones en Colombia y el lanzamiento de un gran videojuego

El día también dejó huella fuera de nuestras fronteras. En 2022, en Colombia, se celebró la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de 2022, en la que el exguerrillero del Movimiento 19 de abril Gustavo Petro fue electo presidente para el periodo 2022-2026. Y en el terreno cultural/tecnológico, el 19 de junio de 2020 se produjo el lanzamiento de The Last of Us Part II, un estreno que se convirtió en referente por su impacto narrativo y por el alcance mediático del videojuego.

Cierre

Así, el 19 de junio se mueve entre proclamaciones, memorias difíciles y creaciones que perduran: Felipe VI y la transición institucional; el dolor del atentado de Hipercor; el avance militar en Bilbao; la escritura de Lorca; y las protestas sociales de 2011, además de hitos internacionales. Un día para mirar atrás, entender el presente y recordar que las fechas también son una forma de relato colectivo.