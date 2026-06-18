El santoral católico celebra hoy, 19 de junio, a San Romualdo, anacoreta y padre de los monjes camaldulenses. Su memoria se asocia a la fundación o impulso de una forma de vida monástica marcada por el silencio y la oración, hacia 1027.

Este viernes se enmarca en las conmemoraciones propias del tiempo litúrgico en curso, con una jornada especialmente vinculada al ideal eremítico y al discernimiento de una vida consagrada que busca a Dios en la soledad. En el calendario también tienen lugar memorias de mártires y obispos, como Gervasio y Protasio de Milán.

San Romualdo (c. 950-1027)

San Romualdo nació en el contexto histórico del norte de Italia, cuando el monacato occidental estaba buscando nuevos modos de fidelidad evangélica. El movimiento por la reforma y el retorno a la observancia más estricta se deja ver en su entorno, y Romualdo acaba siendo una figura decisiva para la vida contemplativa.

Su rasgo más conocido es su opción por el anacoretismo: vivir retirado, con disciplina interior, como signo de búsqueda radical. A partir de esa experiencia, se consolidó la familia espiritual de los camaldulenses, que unen vida eremítica y comunidad con un estilo de oración sostenido por el silencio.

Históricamente se le reconoce como padre de los monjes Camaldulenses, cuyo carisma favorece la conversión del corazón y una práctica constante de la alabanza. Su influencia se extendió dentro del monacato benedictino y más allá, porque su propuesta no era solo individual: también daba forma comunitaria a la exigencia de la contemplación.

En la tradición devocional, San Romualdo es recordado como maestro del equilibrio entre retiro y fraternidad, y como ejemplo de que la santidad puede brotar del trabajo cotidiano —la vigilancia interior, la constancia y el rigor— sin necesidad de grandes gestos externos. Su fecha, en el santoral, se fija en 1027.

Otros santos que se celebran el 19 de junio

Santos Gervasio y Protasio de Milán : mártires, cuya memoria se asocia a la tradición milanesa de testimonio cristiano en el siglo IV (386).

: mártires, cuya memoria se asocia a la tradición milanesa de testimonio cristiano en el siglo (386). San Deodato de Nevers : obispo, pastor de Nevers , con fecha aproximada de c. 679 .

: obispo, pastor de , con fecha aproximada de . Santa Quildomarca o Ildemarca de Fécamp : abadesa, vinculada a Fécamp , conocida también como Santa Hilda de Fécamp (c. 682).

: abadesa, vinculada a , conocida también como (c. 682). San Lamberto de Zaragoza : mártir, tradicionalmente situado en el siglo s. VIII (c. s. VIII).

: mártir, tradicionalmente situado en el (c. s. VIII). Beato Gerlando de Caltagirone : presbítero, beato del siglo XIII (c. 1271).

: presbítero, beato del (c. 1271). Santa Juliana Falconeri : virgen, recordada en el siglo XIV (1341).

: virgen, recordada en el (1341). Beata Miguelina de Pésaro : viuda, figura del siglo XIV (1356).

: viuda, figura del (1356). Beato Tomás Woodhouse : presbítero y mártir, testimonio cristiano en el siglo XVI (1573).

: presbítero y mártir, testimonio cristiano en el (1573). Santos Remigio Isoré y Modesto Andlauer : presbíteros y mártires, con memoria en el año 1900 .

: presbíteros y mártires, con memoria en el . Santa Aurora: virgen y mártir, con tradición propia de santidad femenina martirial.

Devoción y patronazgos relacionados con San Romualdo

En muchas regiones, la devoción a San Romualdo se vive como invitación a la oración perseverante y al recogimiento: no tanto como práctica aislada, sino como disciplina interior que ordena la vida. En torno a su memoria del 19 de junio, resulta habitual pedir por vocaciones y por quienes buscan una vida contemplativa, así como por la paz en el corazón de quienes atraviesan momentos de decisión.

Su figura también se asocia al trabajo de los monasterios camaldulenses: la tradición recuerda que el silencio no es ausencia, sino un modo de acompañar la gracia mediante constancia, lectura y oración según el carisma. Por eso, su santidad suele acercarse a la vida real: horarios, oración diaria y la búsqueda de un amor a Dios más puro.