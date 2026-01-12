Agentes de la Guardia Civil han detenido en el puerto de Ceuta a tres personas por presuntos delitos contra la salud pública, en dos actuaciones distintas llevadas a cabo durante la jornada del domingo. Entre los arrestados se encuentran dos hermanos que transportaban hachís adosado a su cuerpo y un tercer individuo que ocultaba una gran cantidad de droga en su vehículo.

Según informa El Faro de Ceuta, la primera intervención tuvo lugar sobre las 18:15 horas en la zona de embarque de la estación marítima, donde agentes de la 1ª Compañía Fiscal detectaron a dos hermanos que actuaban como “mulas” del hachís. Al primero de ellos, un varón adulto, se le intervinieron 20 pastillas de esta sustancia, con un peso aproximado de 1.650 gramos. La cantidad incautada se situaba justo en el límite para evitar la aplicación del agravante de notoria importancia.

En ese mismo punto y a la misma hora fue detenido su hermano, también mayor de edad, al que se le hallaron 15 pastillas de hachís con un peso aproximado de 1.550 gramos. Ambos fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y deberán responder ante la autoridad judicial.

Horas más tarde, alrededor de las 21:20, durante un control de preembarque con destino a la península, la Guardia Civil interceptó un vehículo con matrícula nacional que escondía más de 46 kilos de hachís en dobles fondos habilitados en el coche. La droga incautada está valorada en unos 87.446 euros en el mercado ilegal. El conductor, un varón adulto, fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, el uso de personas como mulas para el pase de hachís continúa siendo una práctica habitual, con un notable repunte desde el pasado año. En este caso, las pastillas intervenidas llevaban la marca “Premium”, una característica frecuente en este tipo de servicios antidroga, ya que suele ajustarse a cantidades cercanas a los dos kilos para evitar el ingreso en prisión en caso de no contar con antecedentes.

Por otro lado, el vehículo utilizado para el transporte de la droga había sido especialmente preparado con dobles fondos, una técnica cada vez más común para intentar sortear los controles en el puerto. Solo en 2025, la Guardia Civil ha realizado más de 150 detenciones y ha decomisado cerca de seis toneladas de hachís en Ceuta.