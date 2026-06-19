Arranca el fin de semana y, con él, una nueva tanda de estrenos en streaming para aprovechar en casa. Del viernes 19 al viernes 26 de junio de 2026, estas son las propuestas que más destacan por plataforma: desde épica mágica hasta romances y tensión de acción.

Vamos por partes.

Max

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2 : La segunda parte de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. El juego nunca ha sido tan peligroso y nadie está a salvo… y se acerca la confrontación final entre Harry Potter y Lord Voldemort. (estreno 2011-07-12, valoración 8.079)

: La segunda parte de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. El juego nunca ha sido tan peligroso y nadie está a salvo… y se acerca la confrontación final entre Harry Potter y Lord Voldemort. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2 : La segunda parte de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. El juego nunca ha sido tan peligroso y nadie está a salvo. (estreno 2011-07-12, valoración 8.079)

: La segunda parte de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. El juego nunca ha sido tan peligroso y nadie está a salvo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2: Todo termina aquí… (estreno 2011-07-12, valoración 8.079)

Nota: en el listado de esta semana para Max solo aparece este estreno.

Amazon Prime Video

Dirty Dancing : Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado, mientras Baby Houseman es una adolescente de 17 años. El encuentro entre ambos en un balneario para clases acomodadas cambia el verano… y más de lo esperado. (estreno 1987-08-21, valoración 7.326)

: Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado, mientras Baby Houseman es una adolescente de 17 años. El encuentro entre ambos en un balneario para clases acomodadas cambia el verano… y más de lo esperado. Here (Aquí) : Ambientada en una única habitación, HERE (AQUÍ) recorre generaciones de habitantes que formaron allí su hogar. Un viaje de amor, pérdida, risas y vida. (estreno 2024-10-30, valoración 6.5)

: Ambientada en una única habitación, HERE (AQUÍ) recorre generaciones de habitantes que formaron allí su hogar. Un viaje de amor, pérdida, risas y vida. Círculo rojo: Tras salir de prisión, Corey se cruza con Vogel y acaban formando equipo para un robo meticuloso. (estreno 1970-10-19, valoración 7.611)

Netflix

En tierra hostil : En Irak, una unidad de élite de artificieros actúa en una ciudad caótica donde cualquiera puede ser un enemigo y cualquier objeto, una bomba. La misión se complica cuando el sargento Thompson muere. (estreno 2008-10-10, valoración 7.253)

: En Irak, una unidad de élite de artificieros actúa en una ciudad caótica donde cualquiera puede ser un enemigo y cualquier objeto, una bomba. La misión se complica cuando el sargento Thompson muere. Memoria letal: Samantha Caine, una maestra con amnesia, contrata a Mitch Henessey para averiguar su pasado. La investigación le traerá una enorme sorpresa. (estreno 1996-10-11, valoración 6.588)

Nota: en el listado de esta semana para Netflix solo aparecen estos dos estrenos.

Movistar Plus+

Non-Stop (Sin escalas) : Bill Marks, veterano de los Air Marshalls, recibe misteriosos mensajes en un vuelo de Nueva York a Londres. La rutina se convierte en una cuenta atrás. (estreno 2014-02-26, valoración 6.8)

: Bill Marks, veterano de los Air Marshalls, recibe misteriosos mensajes en un vuelo de Nueva York a Londres. La rutina se convierte en una cuenta atrás. El bibliotecario: La maldición del cáliz de Judas: Flynn Carsen viaja a los pantanos de Nueva Orleans en busca del cáliz de Judas, una copa de plata con un poder legendario. (estreno 2008-10-25, valoración 6.3)

Nota: en el listado de esta semana para Movistar Plus+ solo aparecen estos dos estrenos.

Disney Plus

Sin conexión: Mientras su matrimonio se desmorona, Alex busca un nuevo propósito en la comedia neoyorquina, y Tess afronta los sacrificios de su familia, con la crianza como punto de tensión. (estreno 2025-12-19, valoración 6.591)

Nota: en el listado de esta semana para Disney Plus solo aparece este estreno.