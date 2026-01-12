La ciudad de Ceuta cuenta hoy con el servicio de farmacia de guardia garantizado a través del establecimiento PUYA C.B., que permanecerá operativo para atender las necesidades sanitarias de la población fuera del horario habitual.

Según la información disponible, la farmacia PUYA C.B. asume tanto el servicio en campo exterior como el turno de noche, asegurando así la dispensación de medicamentos y la atención farmacéutica urgente a lo largo de toda la jornada.

Este servicio resulta fundamental para cubrir posibles emergencias médicas y facilitar el acceso a tratamientos prescritos, especialmente durante las horas nocturnas y en situaciones imprevistas.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda a los ciudadanos la importancia de hacer un uso responsable del servicio de guardia, destinado principalmente a casos de necesidad urgente.