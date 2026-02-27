Telecinco despeja el calendario de su recta final antes de ceder el testigo a ‘Supervivientes 2026’ el próximo jueves 5 de marzo

La cuarta edición de ‘GH DÚO’ entra en su fase decisiva. Tras la gala de este jueves, en la que se han definido los finalistas que lucharán por el maletín, Telecinco ha hecho público el calendario oficial para cerrar el reality y preparar el terreno para la llegada de los náufragos de ‘Supervivientes 2026’.

Un calendario contrarreloj

Con el objetivo de enlazar el fin de un formato con el inicio del otro, la cadena ha programado una recta final intensa que culminará en un día poco habitual para este tipo de finales:

Domingo, 1 de marzo: Se celebrará la semifinal , donde uno de los finalistas se quedará a las puertas del duelo definitivo tras una última votación.

Se celebrará la , donde uno de los finalistas se quedará a las puertas del duelo definitivo tras una última votación. Martes, 3 de marzo: Tendrá lugar la gran final. Ese día, la audiencia decidirá quién es el ganador o ganadora de esta cuarta temporada, cerrando así la convivencia en la casa de Tres Cantos.

El relevo en la parrilla

Este movimiento responde a una estrategia clara de programación por parte de Mediaset. Una vez que se proclame al vencedor el martes, la cadena se tomará apenas 48 horas para realizar la transición logística y técnica necesaria para que el jueves 5 de marzo arranque, tal como estaba previsto, la nueva aventura de ‘Supervivientes 2026’ desde Honduras.

Tras la reciente salida de Manuel González y la resolución de la gala de este jueves —donde se configuró el cuarteto de finalistas compuesto por Anita Williams, Juanpi Vega, Gloria González y Carlos Lozano—, los concursantes afrontan sus últimos días de encierro. La emoción está servida para unos días finales que prometen ser frenéticos tanto para los habitantes de la casa como para los seguidores del formato.