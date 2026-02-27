Acciona brilla con un repunte superior al 16% tras presentar cuentas, mientras que Grifols e IAG lideran los descensos en la media sesión de este viernes

El Ibex 35 mantiene el pulso en la media sesión de este viernes, 27 de febrero de 2026, cotizando en los 18.494,3 puntos. El selectivo español se mantiene prácticamente plano respecto al cierre de ayer, en un día frenético marcado por la publicación de balances financieros y datos macroeconómicos relevantes.

Protagonistas empresariales: luces y sombras

La temporada de resultados está moviendo con fuerza el parqué madrileño:

Los grandes ganadores: Acciona se ha convertido en la absoluta protagonista de la jornada, disparándose un 16,2% tras la acogida positiva de sus cuentas. Le siguen en la parte alta de la tabla Solaria (+7,72%), Colonial (+4,99%) y Merlin (+4,13%).

se ha convertido en la absoluta protagonista de la jornada, disparándose un tras la acogida positiva de sus cuentas. Le siguen en la parte alta de la tabla (+7,72%), (+4,99%) y (+4,13%). Los descensos: En el lado negativo, Grifols lidera las caídas con un retroceso del 6,68% , seguida por IAG , que cae un 5,60% a pesar de haber anunciado un beneficio de 3.342 millones de euros, un plan de recompra de acciones de 1.500 millones y un incremento del dividendo.

En el lado negativo, lidera las caídas con un retroceso del , seguida por , que cae un a pesar de haber anunciado un beneficio de 3.342 millones de euros, un plan de recompra de acciones de 1.500 millones y un incremento del dividendo. Otros resultados destacados: Amadeus celebra sus resultados récord con una subida del 2,92%, mientras que Acerinox y Cellnex han sido penalizadas por presentar pérdidas netas en el ejercicio 2025.

Macroeconomía: el IPC se mantiene

En el plano nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el IPC se mantiene estable en el 2,3%, aunque la inflación subyacente ha escalado hasta el 2,7%. El descenso en el precio de la electricidad ha sido compensado por el encarecimiento de los combustibles, la restauración y los alimentos.

Contexto internacional

Europa y Geopolítica: Mientras las bolsas europeas muestran un comportamiento mixto, la noticia geopolítica del día es el anuncio de Ursula von der Leyen sobre la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con Mercosur , tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay.

Mientras las bolsas europeas muestran un comportamiento mixto, la noticia geopolítica del día es el anuncio de sobre la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con , tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay. Materias primas y divisas: El petróleo vive una jornada de alzas, con el barril de Brent subiendo un 1,95% hasta los 72,13 dólares. Por su parte, el euro mantiene su fortaleza frente al dólar, intercambiándose a 1,1802.

Mercado de renta fija

La estabilidad es la tónica en el mercado de deuda. El bono español a 10 años ofrece un rendimiento del 3,095%, manteniéndose casi invariable, mientras que la prima de riesgo frente a Alemania sube ligeramente hasta los 41,3 puntos básicos.