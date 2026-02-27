Las autoridades sanitarias subrayan que el paciente, de 83 años, evoluciona favorablemente y que el riesgo para la población es bajo

La Generalitat de Cataluña ha informado este viernes, 27 de febrero de 2026, de la detección de un caso de gripe porcina A (H1N1) en una persona residente en Lleida. Según ha aclarado el Departamento de Salud, se trata del cuarto caso de esta enfermedad notificado en España desde 2009.

El estado del paciente

El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que el paciente, un hombre de 83 años, se encuentra «perfectamente».

Las investigaciones preliminares han determinado que el afectado no ha tenido contacto directo con granjas o animales porcinos, por lo que los expertos barajan que el contagio se haya producido por transmisión entre personas. En este momento, un equipo multidisciplinar compuesto por expertos estatales, la Agencia de Salud Pública de la Generalitat y la Organización Mundial de la Salud (OMS) está realizando una evaluación conjunta para monitorizar la situación, aunque los especialistas insisten en que el riesgo para la población general es bajo.

Diferencias clave: no confundir con la Peste Porcina

Es fundamental, recalcan las autoridades, diferenciar esta situación de la peste porcina africana que actualmente afecta a una zona de Cataluña (brote en Collserola):

Gripe Porcina A (H1N1): Es un virus que, aunque tiene origen animal, puede transmitirse entre humanos.

Peste Porcina Africana: Es un virus letal y altamente contagioso entre cerdos y jabalíes, pero no afecta en absoluto a los seres humanos.

El caso detectado en Lleida no tiene ninguna relación con el brote de peste porcina que preocupa al sector ganadero, tratándose de dos eventos sanitarios completamente distintos. Las autoridades continúan con la vigilancia epidemiológica estándar ante estos casos para garantizar que el contagio permanezca aislado.