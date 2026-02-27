Telecinco despeja las dudas y confirma el estreno de su buque insignia para el próximo jueves, tomando el testigo de la final de ‘GH DÚO’

La espera ha llegado a su fin. Telecinco ha confirmado de manera oficial que ‘Supervivientes 2026’ arrancará el próximo jueves 5 de marzo a las 21:45 horas. Con esta fecha, el reality más extremo de la televisión española se prepara para ocupar la parrilla en un movimiento estratégico, relevando a ‘GH DÚO 4’, cuya gran final tendrá lugar apenas dos días antes, el martes 3 de marzo.

Una apuesta fuerte en la noche del jueves

Con este estreno, la cadena busca recuperar el liderazgo en el prime time de los jueves, enfrentándose a una competencia directa que incluye nombres consolidados como Horizonte en Cuatro, El Taquillazo en La Sexta, las series de Antena 3 y el nuevo programa de Dani Rovira en La 1, Al margen de todo.

Novedades en el equipo de presentadores

La nueva edición, producida por Cuarzo Producciones, llega con importantes cambios en su plantel de rostros visibles:

Desde Honduras: El estreno absoluto de María Lamela , quien toma el relevo de Laura Madrueño como la voz de la isla.

El estreno absoluto de , quien toma el relevo de Laura Madrueño como la voz de la isla. Plató: Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda repiten al frente de las galas y los debates dominicales.

y repiten al frente de las galas y los debates dominicales. Tierra de Nadie: Ion Aramendi regresa a la mecánica del programa para conducir las noches de los martes, sustituyendo a Carlos Sobera.

Un elenco de supervivientes de altura

La lista de participantes sigue perfilándose como una de las más diversas y mediáticas de los últimos años. Entre los nombres confirmados destacan:

Perfiles televisivos y deportivos: Jaime Astrain (ex futbolista), Toni Elías (campeón de Moto2), Alberto Ávila (atleta paralímpico) e Ingrid Betancor (periodista deportiva).

Jaime Astrain (ex futbolista), Toni Elías (campeón de Moto2), Alberto Ávila (atleta paralímpico) e Ingrid Betancor (periodista deportiva). Personajes de actualidad: Gabriela Guillén, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Yvonne Reyes y Marisa Jara.

Gabriela Guillén, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Yvonne Reyes y Marisa Jara. Casting sorpresa: La incorporación de Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, promete aportar un perfil único al grupo.

Todo está listo para que el próximo jueves los náufragos se lancen al agua de los Cayos Cochinos. La gran incógnita que sigue sobrevolando el casting es la posible participación del cantante José Manuel Soto, que cerraría una lista que promete ser la punta de lanza de la nueva apuesta de Mediaset.