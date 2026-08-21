El colaborador y presentador ha salido al paso en el programa de las objeciones planteadas por la analista política, quien cuestionó que se abordara la mudanza de la presidenta madrileña a Puerta de Hierro y la controversia sobre su residencia. Miró ha reivindicado la independencia del espacio audiovisual para tratar estos asuntos al margen de las preferencias institucionales.

La controversia en torno a las residencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha derivado en un intenso debate sobre la cobertura mediática de la vida privada y pública de los responsables políticos. Durante la emisión de ‘Malas Lenguas’, la tertulia ha analizado la última novedad sobre la mandataria autonómica, que se ha mudado a una urbanización en la zona madrileña de Puerta de Hierro. Este hecho ha reactivado la discusión sobre las anteriores informaciones relativas al ático vinculado a su entorno, así como las quejas procedentes del Gobierno regional y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quienes han sostenido que se están traspasando límites inéditos con un cargo público al examinar sus inmuebles privados.

En el transcurso de la mesa de debate, la analista política Arantxa Sánchez ha cerrado filas con Isabel Díaz Ayuso al lamentar la atención prestada a este tema. Sánchez ha recordado la inexistencia de una sede o residencia oficial para la jefatura del Ejecutivo autonómico y ha subrayado la naturaleza privada del alquiler de la dirigente. En su intervención, la tertuliana ha señalado que la presidenta asumirá el coste del inmueble —ascendente a 2.100 euros— y ha defendido su gestión frente a las críticas de la oposición, cuestionando si otros mandatarios autonómicos mantienen el mismo nivel de austeridad. Asimismo, tras repasarse en la sección «Ayusopoli» las distintas viviendas atribuidas a Díaz Ayuso, la analista ha remarcado que no existe ningún ático ni propiedad a su nombre al 100%, emplazando al resto de participantes a emplear la misma vara de medir con ministros del Gobierno central como Yolanda Díaz o Óscar Puente.

Las posiciones entre los tertulianos se han enconado cuando analistas como Emilio Delgado o Naiara Pinedo han planteado la posibilidad de que el polémico ático adquirido tuviera un uso residencial y no de oficinas, tal como se sostuvo en un primer momento. Ante estos argumentos, Arantxa Sánchez ha lanzado un reproche a sus compañeros al aseverar que con este tipo de informaciones le estaban «haciendo la campaña electoral» a la presidenta madrileña y convirtiéndola en una «mártir». Ante estas afirmaciones, Naiara Pinedo ha replica que la analista intentaba «explicar lo inexplicable», dando paso a la intervención directa de Gonzalo Miró para fijar la postura de la emisión.

Gonzalo Miró ha respondido con firmeza a las objeciones sobre el enfoque periodístico del programa y ha respaldado el tratamiento de la noticia. El comunicador ha advertido que la alternativa a la cobertura realizada sería omitir la información, una opción que ha descartado categóricamente al señalar que en el programa se abordarán este tipo de asuntos de manera independiente, al margen de las preferencias de la Comunidad de Madrid o de si se demanda una línea editorial afín a la de otros medios. Miró ha rematado su intervención rechazando las comparaciones de la tertuliana entre el caso autonómico y el de los miembros del Gabinete nacional, aclarando que el uso de residencias oficiales por parte de ministros procedentes de fuera de la capital responde a necesidades operativas de representación y no a situaciones homologables.