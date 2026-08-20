La creadora de contenido Violeta Mangriñán ha reaparecido públicamente para detallar las duras condiciones de trabajo y los momentos de tensión que vivió fuera de cámara durante su participación en ‘Supervivientes 2019’. La ‘influencer’ ha denunciado públicamente el trato recibido por parte de la organización del programa de Telecinco, los rapapolvos del equipo de dirección en momentos de baja audiencia y la brecha salarial que existía con respecto a otros concursantes de la edición.

Violeta Mangriñán se sitúa de nuevo en el foco de la actualidad tras rememorar su experiencia en ‘Supervivientes 2019’, concurso en el que participó con 25 años y donde conoció a su actual pareja, Fabio Colloricchio. Tras situarse en el centro de las críticas por la difusión de un vídeo viral sobre el uso de gafas durante el eclipse solar, la creadora de contenido ha arremetido contra la organización del espacio de Telecinco en un videoblog grabado junto a otro ‘influencer’, en el que ha detallado la cara B de su estancia en los Cayos Cochinos.

Durante la conversación, la valenciana ha reflexionado sobre el impacto físico y psicológico que supone el formato para los participantes. «Toda esa gente para mí tiene un mérito muy grande, porque si a mí me ha pasado factura a nivel salud y entré con 25 años… Imagínate a alguien que entra con 40. Para mí debería haber una edad en la que ya no, porque es que te deja tocado para toda la vida», ha expresado, cuestionando la conveniencia de que concursantes de edad más avanzada se sometan a dicha exigencia.

Denuncias sobre el trato recibido y la escasez de agua

Acompañada por Fabio Colloricchio, la joven ha criticado la dureza del entorno y las dinámicas internas cuando los focos se apagan. «No sabes lo duro que es el concurso, a parte te tratan fatal», ha aseverado la exconcursante al describir las restricciones a las que se veían sometidos durante los desplazamientos fuera de las playas de convivencia.

En este sentido, Mangriñán ha puesto el foco en la gestión de las necesidades primarias durante la realización del programa: «Te mueres de sed y cuando llegas a donde se hacen las pruebas y eso se te hace la boca agua cuando ves a la gente beber agua fría. Y preguntas por qué no te dan y te dicen que es porque sacia», ha señalado al rememorar la privación de líquidos frescos en las zonas de competición.

Violeta Mangriñán asegura que en Supervivientes te tratan como una basura.



“Me ha pasado factura a nivel salud. No sabes lo duro que es el concurso y aparte te tratan fatal. El médico del reality me dijo que no nos daban agua fría porque sacia, y luego, si has hecho menos… pic.twitter.com/YxgvS9KriR — Terreno Viral (@terrenoviral) August 16, 2026

Reprimendas de la dirección y presiones por la audiencia

Asimismo, la creadora de contenidos ha desvelado los momentos de mayor tensión con el equipo técnico y de producción, especialmente en las semanas en que las métricas de seguimiento televisivo no cumplían los objetivos marcados por el programa.

«Y luego si por lo que sea una semana has hecho menos audiencia de la que tocaba y estás tirado, reventado como un perro, que no puedes con tu vida, llega el director gritando y dice ‘aquí no estáis de vacaciones’. Te tratan fatal y te sientes una basura», ha asegurado sobre los reproches recibidos en mitad de condiciones meteorológicas adversas. «Llueve y te duermes en un charco, y encima que llegue alguien y te dé un rapapolvo…», ha insistido la ‘influencer’.

Desigualdad salarial entre los participantes

Por otro lado, la valenciana se ha referido a las notables diferencias presupuestarias existentes en la plantilla de concursantes de la edición de 2019, comparando su asignación con los cachés de figuras consagradas del medio. Aunque ha reconocido que percibía «mucha pasta», ha expresado el malestar que le causaba la disparidad de retribuciones mientras soportaban las mismas penurias físicas.

«Al lado estaba Colate cobrando 42.000 euros pasando el mismo hambre que yo, o Carlos Lozano o la Pantoja que cobraba 80.000», ha denunciado al recordar sus sensaciones en la isla. «Tú lo pensabas y decías ‘estoy en esta movida, estoy sufriendo como un perro y estoy cobrando la mitad de la mitad que este que está al lado’. Entonces te pegabas una rayada…», ha manifestado. Ante esta experiencia, Violeta Mangriñán ha cerrado definitivamente la puerta a una eventual reincorporación al formato en una próxima entrega de ‘Supervivientes All Stars’.