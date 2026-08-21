El 21 de agosto de 2026 Marte y la Luna activan un empuje mental: las decisiones prácticas que pongas en marcha hoy tienden a ganar tracción si mantienes el ritmo.
En lo emocional hay más claridad para hablar con sinceridad, aunque conviene no sobreinterpretar silencios ni insinuaciones. Salud, amor y trabajo responden mejor cuando identificas una necesidad concreta y pones límites. Evita respuestas automáticas: preguntar y escuchar dos minutos antes de contestar suele ahorrar malentendidos. Mantén un paso medido para que la energía no se agote antes de completar lo esencial.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Impulso y oportunidad se combinan: tienes iniciativa, pero elegir el momento correcto multiplicará resultados. Canaliza la energía en una tarea prioritaria y evita dispersarte con proyectos nuevos.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Conversación directa que suaviza tensiones
- Salud: Beneficia el estiramiento y descansar la vista
- Dinero: Controla gastos impulsivos del mediodía
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad te favorece: sostiene lo importante y suelta lo que pesa.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Propuesta con planes sencillos y sinceros
- Salud: Atención a la alimentación equilibrada
- Dinero: Buen día para revisar presupuestos
- Número de la suerte: 12
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida; aprovecha para negociar o corregir a tiempo, pero define prioridades para no dispersarte.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Mensaje que abre una puerta
- Salud: Reduce pantallas y hidrátate
- Dinero: Ojo con suscripciones o compras repetidas
- Número de la suerte: 3
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy toca proteger energía y decir “no” cuando corresponde; un gesto amable puede cambiar el clima afectivo.
- Color: Plata
- Amor: Recuperas confianza con un gesto pequeño
- Salud: Buena oportunidad para ordenar sueño
- Dinero: Evita decisiones de último minuto
- Número de la suerte: 18
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Brillas con naturalidad; lidera con calma y evita prometer más de lo que puedes cumplir.
- Color: Dorado
- Amor: Reconoces lo que sientes sin dramatizar
- Salud: Cuida la garganta y la voz
- Dinero: Favorable para negociar condiciones
- Número de la suerte: 5
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu atención al detalle marca la diferencia: detectas lo que otros pasan por alto. En el trabajo, una revisión final evitará errores; en lo afectivo, prioriza hechos sobre promesas.
- Color: Azul petróleo
- Amor: Ternura práctica, hechos antes que discursos
- Salud: Rutina suave para liberar tensión
- Dinero: Ordena cuentas y evita duplicidades
- Número de la suerte: 9
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El entorno social abre posibilidades para acuerdos; equilibrar no debe ser sinónimo de ceder siempre.
- Color: Rosa empolvado
- Amor: La conversación mejora el entendimiento
- Salud: Respira profundo y reduce estrés acumulado
- Dinero: Buen día para comparar antes de pagar
- Número de la suerte: 14
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Intensidad y claridad: sabes lo que quieres, pero trabaja en soltar sin atacar. La honestidad cuidada mejora las relaciones.
- Color: Negro azabache
- Amor: Te abres cuando hay seguridad emocional
- Salud: Revisa hábitos y pausas activas
- Dinero: Evita decisiones basadas en impulsos
- Número de la suerte: 2
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Se abre una ventana para avanzar: transforma una idea en un plan concreto. En asuntos de pareja, la ligereza ayuda a relajar tensiones.
- Color: Naranja quemado
- Amor: Se renueva la chispa con humor y complicidad
- Salud: Muévete con constancia, evita excesos
- Dinero: Buen momento para buscar ingresos extra
- Número de la suerte: 11
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Enfocas con precisión: convierte prioridades en tareas medibles. En el hogar, el orden también puede ser una muestra de cariño.
- Color: Marrón chocolate
- Amor: Comunicación seria que tranquiliza
- Salud: Fortalece columna con movimiento controlado
- Dinero: Progresos por planificación y constancia
- Número de la suerte: 16
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad funciona: propone soluciones distintas y revisa si alguna puede destrabar pendientes en el trabajo.
- Color: Turquesa
- Amor: Empatía y conversación sin filtros
- Salud: Reduce estrés con respiración y caminatas
- Dinero: Revisa opciones antes de cerrar acuerdos
- Número de la suerte: 6
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Afina el instinto: percibes tonos reales y puedes evitar malentendidos si sigues la intuición con cautela.
- Color: Azul profundo
- Amor: Romanticismo con límites sanos
- Salud: Hidratación y descanso para recuperar energía
- Dinero: No tomes riesgos sin plan de respaldo
- Número de la suerte: 10
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Consejo astral para hoy
Haz una sola cosa bien y repítela: define una acción concreta para salud, amor o trabajo y ejecútala con constancia. Actuar con coherencia entre intención y gesto suele ser más efectivo que multiplicar esfuerzos.