El 21 de agosto de 2026 Marte y la Luna activan un empuje mental: las decisiones prácticas que pongas en marcha hoy tienden a ganar tracción si mantienes el ritmo.

En lo emocional hay más claridad para hablar con sinceridad, aunque conviene no sobreinterpretar silencios ni insinuaciones. Salud, amor y trabajo responden mejor cuando identificas una necesidad concreta y pones límites. Evita respuestas automáticas: preguntar y escuchar dos minutos antes de contestar suele ahorrar malentendidos. Mantén un paso medido para que la energía no se agote antes de completar lo esencial.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Impulso y oportunidad se combinan: tienes iniciativa, pero elegir el momento correcto multiplicará resultados. Canaliza la energía en una tarea prioritaria y evita dispersarte con proyectos nuevos.

Color: Rojo vivo

Amor: Conversación directa que suaviza tensiones

Salud: Beneficia el estiramiento y descansar la vista

Dinero: Controla gastos impulsivos del mediodía

Número de la suerte: 7

Lee tu horóscopo semanal completo de Aries

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad te favorece: sostiene lo importante y suelta lo que pesa.

Color: Verde esmeralda

Amor: Propuesta con planes sencillos y sinceros

Salud: Atención a la alimentación equilibrada

Dinero: Buen día para revisar presupuestos

Número de la suerte: 12

Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápida; aprovecha para negociar o corregir a tiempo, pero define prioridades para no dispersarte.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Mensaje que abre una puerta

Salud: Reduce pantallas y hidrátate

Dinero: Ojo con suscripciones o compras repetidas

Número de la suerte: 3

Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy toca proteger energía y decir “no” cuando corresponde; un gesto amable puede cambiar el clima afectivo.

Color: Plata

Amor: Recuperas confianza con un gesto pequeño

Salud: Buena oportunidad para ordenar sueño

Dinero: Evita decisiones de último minuto

Número de la suerte: 18

Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillas con naturalidad; lidera con calma y evita prometer más de lo que puedes cumplir.

Color: Dorado

Amor: Reconoces lo que sientes sin dramatizar

Salud: Cuida la garganta y la voz

Dinero: Favorable para negociar condiciones

Número de la suerte: 5

Lee tu horóscopo semanal completo de Leo

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu atención al detalle marca la diferencia: detectas lo que otros pasan por alto. En el trabajo, una revisión final evitará errores; en lo afectivo, prioriza hechos sobre promesas.

Color: Azul petróleo

Amor: Ternura práctica, hechos antes que discursos

Salud: Rutina suave para liberar tensión

Dinero: Ordena cuentas y evita duplicidades

Número de la suerte: 9

Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El entorno social abre posibilidades para acuerdos; equilibrar no debe ser sinónimo de ceder siempre.

Color: Rosa empolvado

Amor: La conversación mejora el entendimiento

Salud: Respira profundo y reduce estrés acumulado

Dinero: Buen día para comparar antes de pagar

Número de la suerte: 14

Lee tu horóscopo semanal completo de Libra

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Intensidad y claridad: sabes lo que quieres, pero trabaja en soltar sin atacar. La honestidad cuidada mejora las relaciones.

Color: Negro azabache

Amor: Te abres cuando hay seguridad emocional

Salud: Revisa hábitos y pausas activas

Dinero: Evita decisiones basadas en impulsos

Número de la suerte: 2

Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se abre una ventana para avanzar: transforma una idea en un plan concreto. En asuntos de pareja, la ligereza ayuda a relajar tensiones.

Color: Naranja quemado

Amor: Se renueva la chispa con humor y complicidad

Salud: Muévete con constancia, evita excesos

Dinero: Buen momento para buscar ingresos extra

Número de la suerte: 11

Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Enfocas con precisión: convierte prioridades en tareas medibles. En el hogar, el orden también puede ser una muestra de cariño.

Color: Marrón chocolate

Amor: Comunicación seria que tranquiliza

Salud: Fortalece columna con movimiento controlado

Dinero: Progresos por planificación y constancia

Número de la suerte: 16

Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad funciona: propone soluciones distintas y revisa si alguna puede destrabar pendientes en el trabajo.

Color: Turquesa

Amor: Empatía y conversación sin filtros

Salud: Reduce estrés con respiración y caminatas

Dinero: Revisa opciones antes de cerrar acuerdos

Número de la suerte: 6

Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Afina el instinto: percibes tonos reales y puedes evitar malentendidos si sigues la intuición con cautela.

Color: Azul profundo

Amor: Romanticismo con límites sanos

Salud: Hidratación y descanso para recuperar energía

Dinero: No tomes riesgos sin plan de respaldo

Número de la suerte: 10

Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis

Consejo astral para hoy

Haz una sola cosa bien y repítela: define una acción concreta para salud, amor o trabajo y ejecútala con constancia. Actuar con coherencia entre intención y gesto suele ser más efectivo que multiplicar esfuerzos.

Te puede interesar