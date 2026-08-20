Mediaset prepara el regreso de ‘La isla de las tentaciones’ a la parrilla de Telecinco con el lanzamiento de tres emisiones especiales en su plataforma Mediaset Infinity. Estas entregas previas avanzarán los detalles de la undécima edición del programa, revelando las parejas participantes, la nómina de tentadores y un avance exclusivo de la temporada. La cobertura cuenta además con la reaparición sorpresa de José Carlos Montoya, participante de la octava entrega del formato, quien ha intervenido para asesorar a los aspirantes antes del estreno.

Mediaset ha puesto en marcha la estrategia previa para el lanzamiento de la undécima edición de ‘La isla de las tentaciones’, formato que regresará a la pantalla de Telecinco por segunda ocasión en el presente año. Con el objetivo de adelantar las claves de la nueva temporada, la compañía ha programado la emisión de tres entregas especiales a través de su plataforma digital Mediaset Infinity, donde se darán a conocer los perfiles de los concursantes, la identidad de los solteros y los detalles de las dinámicas de esta entrega.

Como viene siendo habitual en la antesala de cada temporada del espacio de parejas, el primer especial muestra el desarrollo del proceso de selección llevado a cabo por la productora. En este espacio, que ya se encuentra disponible para los usuarios de la plataforma, la audiencia puede visualizar a las diferentes parejas que se han presentado al casting de este año, ofreciendo las primeras pautas sobre la composición final del grupo de participantes.

La reaparición de José Carlos Montoya en la fase de selección

La principal novedad de este primer contenido previo reside en la participación de José Carlos Montoya. El exconcursante ha regresado al formato tras su paso por la octava edición, entrega en la que adquirió notoriedad pública, para mantener un encuentro con los aspirantes que optan a ingresar en el concurso. Durante su intervención, Montoya ha compartido su experiencia previa en el espacio y ha ofrecido su visión sobre las implicaciones de participar en la experiencia.

En el marco de su conversación con los candidatos, el antiguo participante ha reflexionado sobre las consecuencias personales de su paso por el programa: «El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que gané. A mí ahora no me la da ni el tato. Y si rompo una pareja, porque sé lo que se sufre cuando te la rompen, yo con esa persona sí me voy», ha expuesto ante los aspirantes. Asimismo, ha compartido una recomendación enfocada a las dinámicas afectivas que puedan surgir durante el desarrollo de la convivencia: «Ya que te has dejado llevar al menos no se la des cuando salgas del programa», ha sugerido a los futuros concursantes.

Calendario de emisiones de ‘Rumbo a la isla de las tentaciones’

La programación especial continuará en Mediaset Infinity en el marco del bloque habitual denominado ‘Rumbo a la isla de las tentaciones’, estructurado en dos entregas adicionales diseñadas para desvelar los elementos vertebradores de la undécima temporada.

La siguiente cita en el calendario de la plataforma está fijada para el próximo miércoles 26 de agosto. En esta emisión se hará pública la lista de los solteros y solteras que ejercerán el rol de tentadores durante la edición, mostrando las presentaciones de los candidatos a poner a prueba la estabilidad de las parejas participantes.

Por su parte, la tercera y última entrega de esta serie de especiales se difundirá el miércoles 2 de septiembre. En este contenido final se revelará la identidad definitiva de las parejas que competirán en ‘La isla de las tentaciones 11’. La emisión ofrecerá un desglose detallado de cada relación, analizando su trayectoria, los puntos fuertes y débiles de sus vínculos, así como los motivos que les han llevado a someterse a la prueba del programa. Del mismo modo, esta última entrega incluirá la proyección de un tráiler con imágenes exclusivas sobre los acontecimientos de la temporada antes de su posterior desembarco en la parrilla televisiva de Telecinco.