El 21 de agosto de 2020 el Sevilla venció al Inter 3-2 en el RheinEnergieStadion de Colonia y se proclamó campeón de la Liga Europa de la UEFA; junto a esa final, hoy recordamos otras cinco efemérides ocurridas en esta fecha.

Ceuta, ciudad autónoma española en el norte de África, cuenta con alrededor de 85.000 habitantes y mantiene una actividad constante en sus secciones locales sobre aniversarios y acontecimientos históricos.

Sevilla levanta la Liga Europa: Inter 2-3 (2020)

El 21 de agosto de 2020, en el RheinEnergieStadion de Colonia (Alemania), el Sevilla se impuso al Inter por 3-2 para conquistar la Liga Europa de la UEFA. Fue una final de ritmo acelerado y con varias acciones determinantes en el tramo final del partido, que reforzó la reputación internacional del club andaluz.

Madrid bajo el impacto del GRAPO: dos agentes fallecen (1975)

En 1975, en Madrid comenzó a operar con mayor visibilidad el grupo conocido como GRAPO; aquel periodo incluyó atentados que costaron la vida a dos agentes de las fuerzas de seguridad, según registros de la época. Es un episodio que forma parte del mapa de violencia política que vivió España en los años previos a la Transición.

El alpinismo español logra una proeza: Naranjo de Bulnes (1962)

El 21 de agosto de 1962, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro alcanzaron la cima por la cara oeste del Naranjo de Bulnes, en los Picos de Europa (Asturias). La apertura de esa vía se convirtió en referencia para el alpinismo español: puso de manifiesto avances en técnicas y material que marcaron la escalada nacional durante las décadas siguientes.

Bolivia cambia el rumbo del poder militar (1971)

En 1971, desde La Paz se consumó un golpe de Estado contra el gobierno de Juan José Torres. La asonada desembocó en la instauración del denominado Gobierno de las Fuerzas Armadas y en la llegada al poder de Hugo Banzer Suárez como Presidente de la República, un cambio que marcó una nueva etapa en la política boliviana.

Un terremoto sacude Venezuela: 7.3 en el oriente (2018)

En 2018 se registró un sismo de magnitud 7.3 con epicentro en el oriente de Venezuela, en el estado de Sucre. El movimiento generó alarma pública y afectaciones en infraestructuras; los informes de la época detallaron daños materiales en varias localidades y una respuesta de emergencia regional.

Juego y voz en cambio: Nintendo confirma la salida de Charles Martinet (2023)

En 2023, Nintendo confirmó que Charles Martinet dejaría de prestar su voz a personajes como Mario y Luigi tras 31 años en la franquicia de Super Mario. Martinet comenzó su trayectoria en la saga con Super Mario Pinball en 1992 y participó en títulos como Mario Teaches Typing 2 (1994) y Super Mario 64 (1996), convirtiéndose en un referente de la identidad sonora de la serie.

Un día, varias historias

El 21 de agosto reúne en su calendario victorias deportivas, episodios de violencia política, gestas de montaña, cambios de poder en América Latina y hitos culturales. Cada efeméride remite a contextos distintos pero todos contribuyen a entender mejor momentos concretos de la historia reciente.

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