El cantante Manu Tenorio ha recuperado las llaves de su vivienda en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tras un prolongado conflicto con sus antiguos inquilinos que comenzó a mediados de 2024. Su letrado, Alfredo Arrién, confirma la firma de un acuerdo extraprocesal que fijó el abandono voluntario del inmueble el pasado 5 de agosto. La propiedad presenta graves desperfectos y suciedad extrema, por lo que el artista no descarta emprender acciones penales por los daños causados.

El artista Manu Tenorio ha logrado recuperar de forma definitiva la posesión de su vivienda situada en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda. El caso, que comenzó a mediados del año 2024 cuando el cantante denunció públicamente que los inquilinos habían dejado de abonar las rentas del alquiler, ha llegado a su resolución tras varios meses de incertidumbre legal y un prolongado proceso administrativo que le impidió disponer de la propiedad durante las épocas estivales pasadas.

La resolución del conflicto ha sido detallada por el letrado del intérprete, Alfredo Arrién, en declaraciones concedidas a COOL. Según ha explicado el abogado, la defensa del artista optó por negociar una salida pactada ante los tiempos de respuesta de la administración de justicia. «Se solicitó una ejecución provisional, pero no había resuelto todavía el Juzgado de Instancia número 2 de Sanlúcar de Barrameda, entonces insistimos para firmar un acuerdo extraprocesal con los ocupantes de la vivienda. Lo firmaron y acordaron abandonar la vivienda el 5 de agosto», ha aclarado el representante legal del músico.

El estado del inmueble y las acciones legales

A pesar de que los ocupantes desocuparon el inmueble de manera voluntaria en la fecha pactada en el documento, la inspección posterior de la casa ha revelado importantes desperfectos en las instalaciones y en el mobiliario. El propio Arrién ha hecho hincapié en las deficiencias detectadas tras la entrega de las llaves, señalando la gravedad de los deterioros hallados en las distintas estancias del domicilio.

«Tenía una extrema suciedad y mucho desgaste de muebles y de la propia vivienda. De hecho, hay que reformarla para que vuelva a ser habitable», ha desvelado el abogado. Ante el deterioro del inmueble y las consecuencias derivadas de este periodo de disputas, la representación jurídica del cantante ha avanzado que Manu Tenorio no descarta emprender acciones penales contra los antiguos ocupantes por los daños materiales observados y el perjuicio psicológico sufrido en los últimos meses.

Reacciones del entorno familiar y antecedentes

En relación con la resolución del caso, Silvia Casas, esposa de Manu Tenorio, ha reaccionado de forma breve tras ser consultada por los medios sobre el desenlace. «Es que yo no tengo ni idea de esos temas, de verdad. Respeto mucho vuestro trabajo porque yo también me dedico a la comunicación y sé que es tu deber, pero no tengo nada que decir. Estoy en la playa con mi hijo y con mi familia y de verdad que no me quiero pronunciar», ha declarado declinando hacer valoraciones sobre el acuerdo.

El cierre de este episodio pone fin a un malestar manifestado previamente por el artista. En el verano de 2025, el propio Manu Tenorio utilizó su perfil oficial en la red social X para lamentar la imposibilidad de hacer uso de su inmueble en Sanlúcar de Barrameda durante las vacaciones. En aquella publicación, el intérprete criticó la situación legal asegurando: «Lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente». Con la firma del acuerdo extraprocesal y la salida efectuada el 5 de agosto, la propiedad vuelve a estar bajo el control de su dueño a la espera de ejecutar las obras de reforma necesarias.