Terelu Campos y Rosa Benito han protagonizado un tenso momento en el plató del programa ‘De viernes’ al responder a las acusaciones vertidas por Lydia Lozano sobre su postura en la disputa entre Juls Janeiro y Belén Esteban. La hija de María Teresa Campos ha mostrado su indignación con el equipo del espacio de Telecinco tras la emisión de un vídeo de hemeroteca que cuestionaba la coherencia de su discurso respecto al conflicto que enfrenta a la colaboradora de Paracuellos con el entorno de Jesulín de Ubrique.

La polémica abierta entre Julia Janeiro y Belén Esteban continúa generando derivaciones e intercambios de pareceres en los diferentes platós de televisión. En esta ocasión, el debate ha salpicado de forma directa a Terelu Campos y a Rosa Benito tras las críticas vertidas por la periodista Lydia Lozano, quien reprochó públicamente a ambas colaboradoras su posicionamiento a favor de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La comunicadora canaria llegó a afirmar que sus antiguas compañeras estaban ejecutando una «venganza» contra Belén Esteban por rencillas del pasado, alejándose de la postura de defensa que mantuvieron durante años en otros espacios de la cadena.

Durante una de las entregas más recientes del programa ‘De viernes’, transmitido por Telecinco, tanto Terelu Campos como Rosa Benito rechazaron de forma categórica las afirmaciones de Lozano. La madre de Alejandra Rubio aseveró mantener la misma línea de pensamiento que en el pasado, manifestando: «Pienso exactamente lo mismo que pensaba hace 20 años». Por su parte, la exmujer de Amador Mohedano explicó que, aunque tras su salida del formato ‘Sálvame’ se distanció de Belén Esteban, no conoce la palabra «odio». A este respecto, Benito añadió sobre las palabras de su excompañera: «Lydia Lozano hizo un juicio de valor con el que se sobró. Si nos acusa de ser personas que se vengan de otra, puede que crea el ladrón que todos son de su condición».

El uso de la hemeroteca y el cuestionamiento del equipo

Con el objetivo de analizar si las apreciaciones de Lydia Lozano se correspondían con los antecedentes televisivos, la redacción de ‘De viernes’ recuperó una serie de imágenes pertenecientes al archivo del canal. En la pieza audiovisual emitida durante la retransmisión, el equipo del programa subrayó el contraste entre las opiniones actuales de las tertulianas y sus declaraciones pasadas: «Si el viernes, Terelu y Rosa daban la cara por Juls y hasta entendían a Jesulín, hace tan solo unos años, en esta misma cadena lo criticaban sin piedad», apuntaba la narración del vídeo.

El reportaje emitido mostraba diversas intervenciones históricas en las que Terelu Campos se expresaba de manera muy crítica hacia el desempeño paternal de Jesulín de Ubrique. De igual forma, el equipo del formato de Telecinco hizo hincapié en que tanto la comunicadora como Rosa Benito «estaban en el bando de la Esteban» durante su enfrentamiento contra María José Campanario, remarcando que «el viernes pasado no vimos ni rastro de esa empatía y defensa». Entre los archivos rescatados, la pieza incluyó intervenciones pasadas en las que Benito calificaba de «mala» a la esposa del torero, concluyendo el video de la redacción con un requerimiento expreso hacia ambas colaboradoras: «Un cambio de bando que solo Rosa y Terelu pueden explicarnos».

Indignación en plató y respuesta a la dirección

La emisión de la pieza provocó la inmediata reacción de las dos protagonistas en el plató de Telecinco. Una vez finalizada la proyección de las imágenes, Terelu Campos mostró de forma explícita su disconformidad con el enfoque periodístico adoptado por los redactores de su propio programa. «Me vais a perdonar, compañeros. El texto del vídeo me parece alucinante», recriminó la colaboradora al equipo de producción. Asimismo, la tertuliana reprochó que se diese por buena la tesis planteada previamente por la periodista canaria: «¿Un cambio de bando? Es que vosotros ya dais por hecho que lo que dice Lydia es palabra de Dios».

En la misma línea, Rosa Benito expresó su malestar por la utilización de material de archivo con tres lustros de antigüedad, criticando el recurso a imágenes grabadas hace 15 años para cuestionar su criterio actual. Ante el nivel de tensión registrado en el plató, la presentadora Bea Archidona intervino para intentar calmar los ánimos, aclarando a las colaboradoras que el equipo de redacción «no ha dicho eso». No obstante, la conductora del espacio replicó a las justificaciones de Rosa Benito, argumentando que la hemeroteca evidenciaba los severos ataques dirigidos en el pasado hacia la figura de Jesulín de Ubrique en contraste con la defensa sostenida en la actualidad.