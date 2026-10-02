Este viernes, 2 de octubre de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha asignado 3 farmacias de guardia en la ciudad.
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La relación, actualizada según el turno establecido por el Colegio, incluye dirección y teléfono por zona para localizar rápidamente el servicio fuera del horario habitual.
Zona Centro
- DE LA PINTA (Centro) — MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU) — Tel. 956 51 23 96
Campo Exterior
- NUEVA (Campo Exterior) — AV REYES CATÓLICOS Nº 5 (MORRO) — Tel. 956 50 56 56
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — Tel. 956 50 04 20
Para agilizar la atención, contacte por teléfono a la farmacia antes de acudir y lleve la receta médica cuando proceda. En horario nocturno, llamar con antelación ayuda a organizar la entrega del medicamento.
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Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.