Se comunica que hoy, domingo 30 de agosto de 2026, se celebra el sorteo de El Gordo de la Primitiva, organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A la presente hora aún no han sido hechas públicas las combinaciones ganadoras ni los datos oficiales de adjudicación. Se recuerda que la extracción está programada para las 12:30 y que la información completa y definitiva será publicada por el operador citado.

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Se indica que, una vez finalizado el acto del sorteo, podrán ser comprobados los siguientes extremos relativos a la adjudicación de premios:

La combinación ganadora completa, conformada por cinco números y el número clave.

En su caso, cualquier elemento complementario o reintegro aplicable según la normativa del juego.

La relación completa de las ocho categorías de premio establecidas para el sorteo, con sus correspondientes criterios de asignación.

La comprobación de boletos y las validaciones efectuadas en terminales autorizados y en los canales oficiales de la entidad responsable.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recoge que la mecánica del sorteo establece una combinación formada por cinco números más un número clave. La estructura del reparto de premios se organiza en ocho categorías, conforme a lo dispuesto por el organismo regulador y por la normativa aplicable al juego. Se especifica que las modalidades de apuesta y las condiciones de participación quedan reguladas por la normativa que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tenga publicada para este sorteo, y que cualquier variación será comunicada por el propio operador.

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Horario y seguimiento oficial

Se informa que la extracción está prevista a las 12:30. El seguimiento y la publicación de los resultados serán efectuados por la entidad organizadora y se ofrecerán en su canal oficial. Para la verificación de la información y la consulta de la relación completa de premios se remitirá a la ficha oficial del sorteo en la web del operador:

Ficha oficial del sorteo en Loterías y Apuestas del Estado

Verificación de los premios

Se aclara que la constatación definitiva de los importes y la adjudicación de los premios deberá realizarse mediante los canales oficiales y en los puntos de pago autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se establece que las consultas oficiales y las solicitudes de información sobre cobro y condiciones se tramitarán conforme a los procedimientos que disponga la entidad organizadora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).