Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al sábado 29 de agosto de 2026. Los datos publicados han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con finalidad informativa. La presente información se ha obtenido de la comunicación oficial del organismo gestor del juego.

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Se recuerda que la Bonoloto es un sorteo regulado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que otras competencias relacionadas con juegos de azar son ejercidas por entidades distintas, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus respectivos productos.

Combinación ganadora

Combinación principal: 11, 19, 23, 39, 40, 41

Número complementario: 44

Reintegro: 2

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Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se ofrece a continuación la relación de categorías vigente para el escrutinio de la Bonoloto. Cada categoría se define por el número de aciertos en la combinación extraída:

1ª categoría : 6 aciertos.

: 6 aciertos. 2ª categoría : 5 aciertos + complementario.

: 5 aciertos + complementario. 3ª categoría : 5 aciertos.

: 5 aciertos. 4ª categoría : 4 aciertos.

: 4 aciertos. 5ª categoría : 3 aciertos.

: 3 aciertos. Reintegro: coincidir con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 49. Según la modalidad elegida, la apuesta puede ser sencilla o múltiple; la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por juego. Conforme a la operativa habitual comunicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los sorteos se celebran con periodicidad de lunes a viernes, y la participación se formaliza mediante la validación del boleto en los canales autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios hasta 2.000 euros podrán ser satisfechos en los puntos de venta autorizados; importes superiores deberán ser tramitados mediante las entidades colaboradoras habilitadas por SELAE. El derecho al cobro caduca a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente; se aplicarán retenciones conforme a la Agencia Tributaria y existe un umbral exento establecido por dicha administración que determina la obligación de practicar retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del catálogo de juegos oficiales. Se mantiene una periodicidad diaria de sorteos entre semana (lunes a viernes) según la programación oficial, y se recuerda que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan productos distintos con normativa propia.

Verificación oficial

La información aquí reproducida procede de la comunicación oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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