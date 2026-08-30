Se informa que en la fecha de hoy, domingo 30 de agosto de 2026, se celebra el sorteo de Lototurf cuya gestión corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A la hora de emisión de este aviso pre‑sorteo aún no han sido publicados los números ganadores ni las determinaciones finales del certamen. El sorteo está programado con extracción a las 12:30 y se recuerda que los datos oficiales serán difundidos por el operador competente.

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Con posterioridad a la realización del sorteo se podrá comprobar, entre otros extremos, la combinación de seis números resultante, el caballo ganador que se asocia a la apuesta hípica y el reintegro correspondiente. Asimismo, se hará constar la posible existencia de combinaciones complementarias o especiales y las modalidades específicas que resulten aplicables en función de la configuración de apuestas presentadas.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El Lototurf es un sorteo vinculado a la apuesta hípica en el que se establecen varias modalidades de apuesta. Se juega una combinación de seis números y, de forma simultánea, se determina el caballo ganador que condiciona determinadas categorías de premio. Se incorpora además la figura del reintegro, cuya coincidencia con el número extraído condiciona premios de baja cuantía.

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En función de la selección efectuada por el apostante, se permitirán apuestas simples y combinadas, así como variantes derivadas de la agrupación de boletos y sistemas múltiples que se regulan por la normativa de la entidad gestora. En cada caso, las reglas de contabilización y asignación de premios serán las establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se aplicarán conforme a la normativa vigente.

Horario y seguimiento oficial

El sorteo queda fijado para las 12:30 del día señalado. El seguimiento oficial y la publicación de resultados serán efectuados por la entidad operadora y estarán disponibles en el canal oficial habilitado al efecto. Se recomienda la consulta de la fuente oficial para la confirmación de los datos definitivos y las posibles comunicaciones complementarias relativas a incidencias, recuentos o ajustes posteriores.

Operador responsable: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) .

. Hora de extracción prevista: 12:30.

Enlace oficial de consulta: https://www.loteriasyapuestas.es/es/lototurf.

Verificación de los premios

Tras la celebración del sorteo se facilitará la relación oficial de aciertos, categorías y cuantías. Las comprobaciones deberán ser realizadas sobre la publicación oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que será la fuente determinante para la corroboración de resultados y la resolución de reclamaciones. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).