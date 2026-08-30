Aviso previo al sorteo

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Se comunica que hoy, domingo 30 de agosto de 2026, se celebra el sorteo correspondiente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el momento de publicarse este aviso, todavía no han sido anunciados los números premiados ni las series asociadas al sorteo. Se informa que la extracción se llevará a cabo a lo largo del día y que los resultados oficiales serán publicados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en los canales que ésta determine.

Se recuerda que, una vez finalizado el proceso de extracción y verificados los resultados por el operador, se podrá comprobar la información completa relativa al sorteo. A continuación se listan de forma orientativa los elementos que serán anunciados y que podrán ser contrastados con las administraciones y los canales oficiales:

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Combinación numérica ganadora constituida por el número premiado de cinco cifras y la serie correspondiente.

Posible número complementario o adicionales que la normativa del juego establezca para la jornada.

Reintegros y cualquier otra categoría de premio contemplada en las modalidades activas vinculadas al sorteo.

Resultados individuales de las modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados que se celebren en la fecha indicada.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se indica que la mecánica del sorteo de la ONCE se basa en la extracción de un número premiado formado por cinco cifras y una serie. En paralelo, quedarán reflejadas las modalidades diarias del Cupón y los juegos vinculados que se encuentren activos en la fecha señalada. La información oficial sobre las bases del sorteo, la estructura de series, la asignación de categorías de premio y las condiciones específicas de cada modalidad será facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y deberá ser consultada en los canales oficiales del operador.

Horario y seguimiento oficial

Se aclara que la extracción se realizará a lo largo del día y que el seguimiento oficial del desarrollo del sorteo y la publicación de los resultados serán efectuados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda que la comprobación de los resultados se haga exclusivamente a través de los canales y soportes oficiales del operador. La información oficial podrá consultarse en la página web institucional: https://www.juegosonce.es/, así como en los comunicados y puntos de venta autorizados que habilite la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, se deberá proceder a la verificación de las apuestas y de los boletos mediante los cauces habilitados por el operador. Se recomienda que cualquier comprobación posterior se realice contrastando los datos con la información oficial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y, en su caso, mediante la presentación del soporte de juego en los puntos autorizados indicados por el operador.

Advertencia: Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).