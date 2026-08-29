Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 29 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
Primer premio: 600000
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La Primitiva
11 · 22 · 27 · 30 · 38 · 41
Complementario: 21
Reintegro: 7
Joker: 8709216
Bonoloto
11 · 19 · 23 · 39 · 40 · 41
Complementario: 44
Reintegro: 2
ONCE
Super 11
01, 10, 14, 17, 19, 28, 32, 33, 49, 50, 57, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 77, 80, 84 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
081 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
40699 — Serie 043 — Reintegros 9
Mi día de la ONCE
19 de noviembre de 1973 · número de la suerte 05
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.