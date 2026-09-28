La selección dirigida por David Ferrer supera por un contundente 3-0 al conjunto chileno en Santiago y disputará en Bolonia la lucha por la Ensaladera junto a los ocho mejores equipos del mundo.

La selección española de tenis ha vuelto a certificar su capacidad competitiva en la Copa Davis tras imponerse a Chile por un claro 3-0 en la eliminatoria disputada en Santiago. El equipo capitaneado por David Ferrer ha vuelto a demostrar que puede pelear al máximo nivel aun sin contar con Carlos Alcaraz, logrando el billete para la fase a ocho que se celebrará en Bolonia del 23 al 29 de noviembre. Con este triunfo, España se consolida como una de las candidatas al título tras haber alcanzado la fase final por segundo año consecutivo desde que el torneo dejó de celebrarse en suelo español.

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El bloque consolidado por David Ferrer ante las ausencias

La trayectoria del conjunto nacional en el último año ha estado marcada por la cohesión del grupo y la adaptación a las ausencias de su principal figura. Carlos Alcaraz no participa en la Copa Davis desde la despedida de Rafael Nadal en Málaga en 2024, habiéndose perdido las dos eliminatorias y la fase final de 2025, así como el reciente cruce en territorio chileno. Pese a ello, la labor de David Ferrer al frente del banquillo ha permitido configurar un equipo competitivo que ha contado por victorias todos sus enfrentamientos, con la única excepción de la final disputada el pasado año frente a Italia.

Durante este periodo, la selección española ha firmado triunfos significativos en diversos escenarios y superficies. Venció a Suiza a domicilio en pista dura e ‘indoor’, superó a Dinamarca en Marbella remontando puntos de partido y se impuso a la República Checa y a Alemania en Bolonia, antes de ceder en el cruce decisivo contra el equipo italiano. Con la victoria ante Chile, España asegura su presencia entre las ocho mejores selecciones del mundo, un hito relevante considerando que combinados como Croacia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Serbia han quedado fuera de la lucha por la Ensaladera.

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Debut con victoria para las nuevas incorporaciones del equipo

El enfrentamiento ante Chile ha servido además para confirmar la aportación de los jugadores más jóvenes que se incorporan a la dinámica de la selección. Los debutantes Rafael Jódar y Daniel Mérida lograron estrenarse con triunfo en el equipo español, contribuyendo de forma directa a la resolución del cruce. El propio David Ferrer valoró de forma muy positiva el rendimiento ofrecido por los nuevos integrantes, destacando el grandísimo nivel mostrado por tenistas que competían por primera vez en esta competición y expresando su satisfacción por haber certificado la clasificación para la cita de Bolonia.

Junto a la irrupción de las nuevas promesas, el grupo cuenta con la solvencia en el dobles de Pedro Martínez y Jaume Munar, a los que se suma la opción de Marcel Granollers para la fase final. La nómina de alternativas en el cuadro individual se completa con Alejandro Davidovich y Martín Landaluce, quien logró ante el conjunto chileno su primera victoria en la Copa Davis con la eliminatoria ya resuelta a favor del bando español.

La hoja de ruta de Carlos Alcaraz de cara a la cita de Bolonia

El plan previsto por el capitán David Ferrer y por el propio Carlos Alcaraz contempla la incorporación del tenista murciano para la fase final del torneo en noviembre. No obstante, su participación efectiva dependerá de diversos factores vinculados a la carga física y la fatiga en el tramo final de la temporada. Tras haber superado un parón de más de cuatro meses, el jugador murciano afronta un calendario exigente con la intención de disputar los Masters 1000 de Shanghái y París, la Laver Cup, el Six Kings Slam, el ATP 500 de Japón y las Finales ATP, competición para la que ya se encuentra clasificado en calidad de ganador de Grand Slam este curso. La coincidencia en semanas consecutivas entre el torneo de Maestros y la Copa Davis resultará determinante en la decisión final del número uno español.