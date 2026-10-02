La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha exigido con carácter urgente el refuerzo de la protección de los militares que se encuentran desplegados en Ceuta. Esta solicitud surge ante la creciente preocupación por la amenaza yihadista en la región.

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Según un informe estratégico reciente, existe el riesgo de que grupos radicalizados procedentes del entorno de Castil puedan estar activos en la zona. Esta advertencia ha llevado a AUME a solicitar medidas adicionales para garantizar la seguridad de los efectivos militares.

Entre las medidas solicitadas destacan la necesidad de contar con más armamento y protección personal adecuada para los militares en la ciudad autónoma. AUME ha manifestado que la situación actual requiere una respuesta rápida y efectiva para salvaguardar a quienes defienden nuestro país.

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La asociación también ha enfatizado la importancia de ofrecer entrenamientos específicos a los soldados desplegados en Ceuta. Según AUME, una preparación adecuada es esencial para poder hacer frente a cualquier amenaza que pudiera surgir en la frontera sur de España.

Ceuta, al ser un punto estratégico en la frontera con Marruecos, se enfrenta a múltiples desafíos en materia de seguridad. La ubicación geográfica de la ciudad la convierte en un blanco potencial ante las actividades de grupos extremistas.

Por todo ello, la AUME reclama una respuesta más robusta por parte del Gobierno y las instituciones pertinentes para asegurar que las fuerzas armadas cuenten con los recursos necesarios y puedan llevar a cabo su labor de forma eficaz y segura.