El Templo de la Velocidad acoge este domingo el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, una cita marcada por la inédita pole de Pierre Gasly y la necesidad de remontada del líder del Mundial.

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El Gran Circo afronta una de las pruebas más emblemáticas del calendario en la casa de Ferrari. La sesión de clasificación dejó una de las grandes sorpresas del campeonato con la pole position del francés Pierre Gasly al volante de su Alpine, aprovechando la velocidad de punta y la estrategia de rebufos en la Q3. Junto a él en la primera línea partirá George Russell, quien buscará recortar distancias en el campeonato a su compañero de equipo Kimi Antonelli, obligado a salir desde el fondo de la parrilla tras sustituir por completo su unidad de potencia.

Por su parte, la escudería Ferrari tratará de brindar un buen resultado a los tifosi en un fin de semana de homenaje a Michael Schumacher, partiendo sus monoplazas desde la cuarta y la quinta posición del trazado italiano. Respecto a la representación española, la jornada se anticipa compleja: Carlos Sainz iniciará la carrera desde el decimoquinto lugar con opciones reducidas de luchar por la zona de puntos, mientras que Fernando Alonso arranca en los puestos traseros lastrado por las deficiencias de potencia de su monoplaza.

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En España, la retransmisión en directo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se puede seguir a través de la plataforma DAZN y su canal temático DAZN F1, disponible también en las ofertas de televisión de pago de operadores como Movistar Plus y Orange. La carrera comenzará a las 15:00 horas en el circuito de Monza.