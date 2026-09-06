El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado su preocupación por la actual situación de la ciudad, calificándola como una olla a presión que en cualquier momento podría estallar. Estas declaraciones se produjeron durante una reunión con Rafael Louzán y Luis de la Fuente, representantes de la Real Federación Española de Fútbol.

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Vivas agradeció el respaldo que la Real Federación Española de Fútbol ha brindado a los ceutíes en estos tiempos difíciles, subrayando la importancia del apoyo institucional en momentos de crisis. La colaboración entre las entidades deportivas y la administración local es crucial para afrontar la tensión que se vive en la ciudad.

El presidente también destacó la necesidad de mantener la calma y buscar soluciones efectivas que permitan mejorar las condiciones de vida en Ceuta. Con un contexto de incertidumbre y desafíos sociales, es fundamental que la administración se enfoque en la cohesión y el bienestar de sus habitantes.

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Los representantes de la federación expresaron su compromiso de seguir apoyando a la ciudad, conscientes de las dificultades que enfrentan los ceutíes. El deporte, como herramienta de integración y cohesión social, jugará un papel clave en la superación de la crisis.

La situación actual en Ceuta demanda atención y colaboración entre distintas instancias, para evitar que la tensión acumulada derive en un estallido de conflictividad. Juan Vivas enfatizó que todos los actores involucrados deben trabajar conjuntamente para restaurar la paz y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol, la Ciudad Autónoma espera poder generar acciones que favorezcan a los ciudadanos y mitiguen la presión social que actualmente se vive. La inestabilidad en la región hace imperante que tanto los gobiernos locales como las entidades deportivas sigan apostando por el desarrollo y la integración de la comunidad.