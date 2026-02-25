Según informa el diario El Faro de Ceuta, la magistrada de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la ciudad ha dictado sentencia contra dos jóvenes responsables de uno de los sucesos vandálicos más graves registrados en la explanada del colegio Reina Sofía.

El origen del fuego: Un robo frustrado

Los hechos, que se remontan a la madrugada del 12 de septiembre de 2024, comenzaron como un intento de robo con fuerza. Los condenados accedieron a una furgoneta tras romper una ventanilla e intentar realizar un «puente» para sustraerla. Al no lograr arrancar el vehículo, desistieron del robo, pero uno de ellos, identificado como H.A.M., decidió prenderle fuego con el objetivo de eliminar cualquier huella que pudiera incriminarlo.

Esta acción desencadenó una «gran bola de fuego» que terminó calcinando un total de 12 vehículos estacionados en las inmediaciones, dejando una escena devastadora para sus propietarios.

Las penas impuestas

Tras reconocer su culpabilidad en el proceso judicial, las condenas han quedado repartidas de la siguiente manera:

Acusado principal (H.A.M.): Condenado a 1 año y 6 meses de prisión (6 meses por tentativa de robo y 1 año por daños mediante incendio). Además, deberá pagar 18.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Segundo acusado: Condenado a 6 meses de prisión por el delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Nota legal: Ambas penas de prisión han sido suspendidas por un periodo de dos años, siempre que los condenados cumplan con los requisitos legales establecidos por el tribunal.

Reclamaciones civiles en marcha

La investigación, calificada como una de las más complejas de este tipo por la Policía Nacional en Ceuta, entra ahora en su fase de resarcimiento económico. La mayoría de los afectados ya han presentado sus informes periciales y tasaciones ante el juzgado para tramitar el cobro de las indemnizaciones por los daños sufridos en sus vehículos.