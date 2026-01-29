

El Partido Popular de Ceuta ha salido al paso de las acusaciones del PSOE tras la votación del Real Decreto 16/2025, negando de forma tajante que su diputado, Javier Celaya, haya votado en contra de la subida de las pensiones. Según el PP, el rechazo se produjo a un “decreto trampa” del Gobierno de Pedro Sánchez que mezcla la revalorización de las pensiones con medidas ajenas y controvertidas, con el objetivo de forzar apoyos parlamentarios.

Desde la formación popular denuncian una “manipulación deliberada” por parte del PSOE, al ocultar que la subida de las pensiones cuenta con el respaldo del Partido Popular y que el propio Grupo Popular ha registrado una proposición de ley específica y exclusiva para garantizar dicha revalorización. A juicio del PP, si el Gobierno tuviera un interés real en proteger a los pensionistas, aprobaría un decreto limpio centrado únicamente en las pensiones, que sería apoyado de inmediato. “No lo hace porque prefiere el chantaje al consenso”, señalan.

El PP de Ceuta sostiene que el Real Decreto 16/2025 no puede considerarse un decreto social, ya que se trata de un texto ómnibus que agrupa materias tan dispares como pensiones, vivienda, fiscalidad y cotizaciones, impidiendo un debate transparente y utilizando a los pensionistas como “escudo político”.

Especialmente grave consideran los populares el intento del PSOE de desacreditar como falso un aspecto que, según indican, no ha sido desmentido: la protección de la inquiokupación incluida en el decreto. Esta medida, afirman, traslada el coste de una política social fallida a los pequeños propietarios, muchos de ellos pensionistas que dependen de los ingresos por alquiler para complementar su pensión. “El Estado renuncia a asumir su responsabilidad y la carga recae sobre ciudadanos particulares”, denuncian.

El Partido Popular subraya que no vota contra las personas vulnerables, sino contra un modelo que, a su juicio, privatiza el coste de la incapacidad del Gobierno, obligando a los propietarios a asumir funciones que corresponden a la Administración. “Eso no es justicia social; es abandono institucional”, recalcan.

Frente a las referencias del PSOE a votaciones pasadas, el PP insiste en que lo relevante es la situación actual, en la que existe una alternativa clara y registrada para subir las pensiones sin mezclar medidas ni imponer condiciones. En este sentido, responsabilizan exclusivamente al Gobierno de que dicha subida no salga adelante por su negativa a separar las iniciativas.

“El problema no es el Partido Popular”, concluye el PP de Ceuta, “sino un Gobierno que confunde protección social con chantaje legislativo, degrada las instituciones y prefiere la confrontación a gobernar con seriedad”. La formación asegura que seguirá defendiendo “sin ambigüedades” la revalorización de las pensiones, los derechos sociales y el rechazo a los decretos que utilicen a los pensionistas como rehenes políticos.