Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como de la directora de Seguridad Nacional, por el informe policial que señala una posible implicación de Marruecos en el asalto a Ceuta.

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Vox ha registrado varias solicitudes en el Congreso de los Diputados para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado, comparezcan para explicar el contenido del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

La formación ha planteado estas comparecencias después de la difusión de un escrito remitido a la Audiencia Nacional que, según Vox, apunta a una posible participación de gendarmes marroquíes en la planificación del asalto registrado en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

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El partido pretende que los tres responsables den explicaciones en sus respectivas comisiones parlamentarias: Defensa, Interior y la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Según la solicitud presentada por Vox, el objetivo es abordar la supuesta implicación de agentes marroquíes en la organización de la entrada de más de 80.000 inmigrantes ilegales que, según la formación, sufrió Ceuta durante esas jornadas.

Además de las peticiones de comparecencia, Vox ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer los fondos públicos destinados a organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a inmigrantes.

La formación también ha solicitado información sobre el incremento de las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta tras el asalto y pregunta al Ejecutivo qué medidas prevé adoptar, cuántas personas han presentado denuncias y qué responsabilidades asumirá.

Asimismo, Vox reclama conocer el número exacto de menores no acompañados que permanecen actualmente en la ciudad autónoma, si se están realizando pruebas de edad y los motivos por los que no son devueltos a sus lugares de origen.