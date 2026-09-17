El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado a la Unión Europea que se realicen cambios legislativos que permitan «agilizar» los procedimientos en situaciones de crisis migratorias, un asunto de vital importancia para la ciudad autónoma de Ceuta.

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Grande-Marlaska se reunió el pasado jueves 17 de septiembre con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, en Madrid. Durante el encuentro, se abordó la complicada situación que enfrenta Ceuta debido a las crisis migratorias en la región.

Esta reunión resalta la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las instituciones europeas ante la presión migratoria que afecta a Ceuta, donde la situación ha generado retos significativos en el ámbito de la seguridad y la gestión de fronteras.

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