El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió este jueves en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para discutir la situación en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

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Durante esta reunión, Grande-Marlaska solicitó a la Comisión Europea la implementación de reformas legislativas que permitan acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional durante situaciones migratorias extraordinarias.

El ministro español resaltó los cambios legales que se prevén en el nuevo modelo europeo para abordar emergencias migratorias, tal como anunció la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

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Grande-Marlaska destacó el esfuerzo realizado en la gestión de la frontera exterior de la UE, señalando que, a pesar de los resultados obtenidos, la resolución de una crisis de tal magnitud requiere tiempo y atención.

En relación a los movimientos secundarios de inmigrantes hacia la península, el titular de Interior negó categóricamente su existencia, enfatizando que España está comprometida a actuar y a retornar a quienes ingresaron irregularmente en Ceuta.

Además, el Gobierno español agradeció la aprobación de una ayuda financiera de emergencia de 114,7 millones de euros por parte de la Unión Europea destinada a mejorar la acogida y los procesos en las ciudades autónomas.