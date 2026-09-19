Un vehículo del retén de prevención de incendios en el monte García Aldave fue atacado este 18 de septiembre. El sindicato CSIF y los bomberos exigen una investigación urgente y medidas de protección inmediatas.

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Los hechos

Una unidad del servicio de prevención y vigilancia de incendios forestales de Ceuta sufrió una violenta emboscada este viernes 18 de septiembre mientras realizaba sus labores de patrulla en el monte de García Aldave. El camión de bomberos fue blanco de una intensa lluvia de piedras lanzadas por desconocidos a la altura de la recta anterior a la curva de Obimasa.

El ataque ocasionó importantes daños materiales en la estructura del vehículo, destacando la destrucción completa del espejo retrovisor del conductor y diversos impactos en el techo y el portón delantero.

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Peligro extremo para el trabajador

El incidente reviste una extrema gravedad debido al riesgo directo sufrido por el profesional que conducía el vehículo. Según el testimonio recogido por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), varios proyectiles rozaron zonas críticas: dos piedras pasaron muy cerca de la luna delantera a escasa distancia del chófer.

Al percatarse de la agresión y escuchar los violentos impactos, el trabajador tuvo que agachar la cabeza y acelerar de inmediato para huir del lugar y poner su vida a salvo.

«Lanzar piedras contra un vehículo en circulación puede causar lesiones graves y provocar un accidente mortal. Es intolerable que quienes se desplazan para prestar un servicio de emergencia tengan que temer por su propia integridad», han denunciado desde el sindicato CSIF.

Reclamación de medidas urgentes

Ante estos gravísimos hechos, tanto los efectivos de bomberos como las organizaciones sindicales han exigido:

Una investigación policial a fondo para identificar y localizar a los responsables de la emboscada.

para identificar y localizar a los responsables de la emboscada. Coordinación institucional entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno para revisar los riesgos en estos desplazamientos.

entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno para revisar los riesgos en estos desplazamientos. Garantía de apoyo policial y medidas de protección concretas para que los equipos de emergencia puedan trabajar sin poner en riesgo su vida.

Este ataque afecta directamente a la unidad encargada de proteger los montes ceutíes, una labor clave que ha evitado incendios de gran gravedad durante los meses de verano. Desde el sector recuerdan que la seguridad de los bomberos debe estar garantizada en todo momento para asegurar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia ciudadana.