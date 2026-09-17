Un nuevo caso de violencia de género registrado en Málaga se ha saldado con una mujer de 35 años ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el agresor, un hombre de 39 años, fallecido tras quitarse la vida. Los hechos ocurrieron este pasado miércoles sobre las 18:00 horas en la zona de Pinares de San Antón, en la capital malagueña, cuando la hija de ambos, de solo 12 años, alertó al servicio Emergencias 112 Andalucía de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

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Tras recibir el aviso de la menor de edad, el centro coordinador movilizó de inmediato a los servicios sanitarios y a los efectivos de la Policía Nacional. A su llegada al lugar de los hechos en la capital de la Costa del Sol, los agentes policiales practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, logrando reanimarla antes de su traslado e ingreso hospitalario en estado grave en la UCI.

Fuentes policiales han confirmado la naturaleza de este suceso como un nuevo episodio de violencia machista. Asimismo, las investigaciones han precisado que ni la mujer agredida ni el agresor se encontraban inscritos en el Sistema VioGén de seguimiento integral en casos de violencia de género. El agresor se quitó la vida ahorcándose en el mismo lugar tras haber cometido la agresión contra su pareja en presencia de la hija de ambos.

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