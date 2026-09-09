Un voraz incendio declarado al anochecer en la parte alta del Monte de la Tortuga ha obligado a movilizar de urgencia a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en Ceuta. Las llamas, visibles desde el centro urbano de la ciudad, quedaron completamente extinguidas pasadas las diez de la noche tras una rápida intervención apoyada por la Guardia Civil, militares y unidades de emergencia.

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Cifras y claves de la intervención

Superficie calcinada: Estimada inicialmente entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados de masa forestal.

Estimada inicialmente entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados de masa forestal. Despliegue operativo: Participaron 14 bomberos de servicio reforzados por otros 9 fuera de turno que se ofrecieron voluntarios. Se emplearon 30.000 litros de agua, 3 bombas rurales pesadas, una nodriza y un vehículo pick-up.

Participaron 14 bomberos de servicio reforzados por otros 9 fuera de turno que se ofrecieron voluntarios. Se emplearon 30.000 litros de agua, 3 bombas rurales pesadas, una nodriza y un vehículo pick-up. Coordinación de emergencia: La rápida alerta de los retenes preventivos de García Aldave permitió sofocar el fuego en unas dos horas, con el respaldo en el perímetro de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.

La rápida alerta de los retenes preventivos de García Aldave permitió sofocar el fuego en unas dos horas, con el respaldo en el perímetro de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local. Protectora de animales: La Protectora activó preventivamente el plan de evacuación para un centenar de perros y gatos acogidos cerca de la zona, aunque finalmente el control del fuego evitó el desalojo.

Aumento del riesgo y posible origen

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Las autoridades investigan el origen de las llamas en un contexto de temperaturas elevadas y alerta por riesgo extremo de incendios en las zonas forestales de Ceuta. La principal hipótesis apunta a la presencia de asentamientos irregulares en la zona boscosa, un peligro sobre el que ya habían advertido colectivos ecologistas y que había llevado a la Consejería de Presidencia a reforzar los retenes de vigilancia preventiva en García Aldave y el Monte Hacho.