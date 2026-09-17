Cyrena Anne Quast, arrestada en Minnesota por un robo, ha provocado una oleada de bromas en internet por su parecido físico con la cantante estadounidense

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Una imagen de una ficha policial ha dado la vuelta al mundo en redes sociales, pero la protagonista no era Jennifer Lopez. Se trata de Cyrena Anne Quast, una mujer de 35 años detenida en Minnesota (Estados Unidos), cuyo gran parecido con la artista ha generado miles de comentarios entre los usuarios.

Quast fue arrestada el pasado 30 de agosto acusada de robar dos paquetes de baterías para herramientas eléctricas, valorados en unos 580 dólares, en un establecimiento de Monticello, según una denuncia penal recogida por medios locales.

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Sin embargo, el motivo por el que su caso se convirtió en viral no fue el presunto delito, sino su sorprendente semejanza con la cantante de 57 años.

Las redes comparan a la detenida con Jennifer Lopez

Tras difundirse su fotografía policial, numerosos usuarios señalaron que el parecido entre ambas era tan grande que podía resultar difícil diferenciarlas en una imagen.

«Por un momento pensé que era JLo», comentó un usuario en tono humorístico, mientras otros hicieron referencias a películas y bromas virales como «hay un fallo en Matrix».

Incluso algunos internautas relacionaron la situación con la famosa canción de Jennifer Lopez «Jenny from the Block», publicada en 2002, haciendo bromas sobre una supuesta versión alternativa de la historia de la cantante.

«En la cárcel la conocen como Jenny del Bloque D», escribió un usuario, mientras otro ironizaba: «Jenny ha estado demasiado tiempo en la calle».

Bromas sobre pruebas de ADN y una posible hermana desconocida

La comparación llegó hasta tal punto que algunos usuarios etiquetaron a Jennifer Lopez en publicaciones de redes sociales y bromearon con la posibilidad de realizar pruebas de ADN para comprobar si existía algún parentesco entre ambas.

Aunque la semejanza física fue el centro de la conversación online, no existe ninguna relación conocida entre la cantante y la mujer detenida.

Antecedentes policiales de la detenida

Según medios locales estadounidenses, Cyrena Anne Quast ya había tenido anteriormente problemas con la justicia por otros asuntos.

Entre los antecedentes mencionados figuran acusaciones relacionadas con posesión de drogas, conducción bajo los efectos del alcohol, huida de la policía, uso de documentación falsa y varias infracciones de tráfico.

El caso ha convertido una detención policial en uno de los fenómenos virales de los últimos días por un motivo inesperado: la comparación con una de las estrellas más conocidas de la música internacional.