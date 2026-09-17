Un hombre investigado por un presunto caso de violencia de género intentó estrangular a su pareja en una vivienda de Málaga delante de su hija, que avisó a Emergencias 112.

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Una mujer de 35 años resultó herida este miércoles en Málaga capital tras un presunto intento de estrangulamiento por parte de su pareja en una vivienda situada en la zona de Pinares de San Antón. Tras el suceso, el hombre, de 39 años, se suicidó.

Según fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas y el cuerpo policial ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

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La hija de ambos fue quien alertó a Emergencias 112 al comunicar que su padre estaba intentando estrangular a su madre. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia movilizaron a efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional hasta el domicilio.

Los equipos desplazados realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer, que posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La Policía Nacional ha confirmado que investiga el caso como un nuevo episodio de violencia de género. Tanto la víctima como el presunto agresor no figuraban en el Sistema Viogen.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar todos los detalles de lo ocurrido.