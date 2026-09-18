La Policía mexicana ha detenido a Francisco Javier «N», alias «El Trompas», como presunto responsable del feminicidio de la estudiante canaria Claudia Tacoronte. La Fiscalía del estado de Morelos imputará este delito y solicitará la pena máxima de 70 años de prisión para el arrestado.

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Las autoridades mexicanas han procedido al arresto en la ciudad de Cuautla de Francisco Javier «N», conocido como «El Trompas», señalado como presunto autor de la agresión que le costó la vida a la estudiante de 21 años Claudia Tacoronte. El anuncio de la detención fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, tras un operativo conjunto en el que intervinieron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las fuerzas de Morelos.

El suceso se produjo el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, donde la joven acudió para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal desde Cuernavaca, localidad donde residía en el marco de un programa de intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, descartó vínculos del agresor con el crimen organizado y situó el origen del ataque en un forcejeo durante un robo.

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El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, comunicó que la institución solicitará una condena de 70 años de prisión, la pena máxima estipulada en la legislación estatal. Blumenkron precisó que las lesiones infligidas a la víctima justifican la tipificación de feminicidio conforme al Código Penal del estado, al tiempo que descartó motivos de índole sexual. El fiscal confirmó además que el arrestado cuenta con antecedentes penales previos por delitos de robo.

El detenido ha sido ingresado en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla a la espera de la celebración de la audiencia inicial. La muerte de la estudiante ha reavivado las protestas en el ámbito universitario mexicano, al tratarse de la cuarta alumna de la UAEM asesinada en un periodo de siete meses.