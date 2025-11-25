El conflicto entre Israel y Hamás sigue trasladando su complejidad al terreno humanitario, donde la entrega de cuerpos de rehenes se ha convertido en una parte crucial de las negociaciones. Este martes, el Ejército israelí informó que Hamás había entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén, quien ahora será trasladado a las tropas israelíes en la Franja de Gaza.

El anuncio del Ejército señala que, según la Cruz Roja, el ataúd del rehén fallecido está en camino hacia las fuerzas israelíes. Esta entrega es parte de un proceso más amplio que ha incluido la discusión sobre el intercambio de prisioneros, ahora en un contexto marcado por disturbios y violencia.

Previamente, las milicias palestinas ya habían anunciado su intención de entregar uno de los tres cadáveres restantes que aún yacen en Gaza. Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, confirmaron que la entrega tendría lugar a las cuatro de la tarde, mostrando así su compromiso con el acuerdo de intercambio de prisioneros denominado #TormentaDeAlAqsa.

De acuerdo con informes, las Brigadas Al Quds, que representan a la Yihad Islámica, también participarían en la entrega de un cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el corazón de la Franja de Gaza, reiterando la compleja red de alianzas y negociaciones que caracterizan este conflicto.

Actualmente, quedan tres cuerpos de rehenes fallecidos en Gaza: un civil israelí, Dror Or, y un soldado israelí, Ran Gvili, además de un ciudadano tailandés llamado Sudthisak Rinthalak. La Yihad Islámica también afirmó haber recuperado otro cadáver, lo que podría complicar aún más la situación si se verifica la identidad de este individuo.

En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a las milicias palestinas de no cumplir con el acuerdo de alto el fuego debido a la demora en la entrega del cuerpo que fue hallado durante una operación reciente. Netanyahu pidió el regreso inmediato de los tres rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza, mostrando la tensión que persiste en medio de las difíciles negociaciones.

La situación se complica aún más por las dificultades que enfrenta Hamás para recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza. Con reportes que indican que hasta ahora se han entregado 26 de los 28 cuerpos de rehenes caídos, la organización enfrenta la adversidad de los escombros y la falta de maquinaria pesada, factores que limitan su capacidad de acceder a los cuerpos restantes.

Por su parte, Israel ha afirmado que durante el conflicto han devuelto al menos 285 cuerpos de palestinos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Este intercambio de cuerpos y la complejidad de los acuerdos significan que cada entrega lleva consigo un alto grado de presión política y humanitaria, afectando a muchos a ambos lados de la frontera. A medida que se aproximan nuevas negociaciones para la segunda fase del acuerdo, queda por ver cómo las partes involucradas abordarán el delicado tema del desarme de las milicias.