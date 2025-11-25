La suerte deja su huella en Ceuta y reparte ilusión

Hace casi un año, un domingo 22 de diciembre de 2024, esta tradición española volvió a paralizar el país. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 no fue solo un evento televisivo, sino una jornada histórica para muchas provincias españolas y, muy especialmente, para nuestra ciudad autónoma.

Si todavía tuvieras la duda, en nuestra sección de utilidades puedes buscar el número,, consultar la lista oficial de premios, y revisar todos los resultados de la loteria de navidad 2024.

Una jornada de emociones desde el primer alambre

Poco después de las 9:00 de la mañana, los niños de San Ildefonso comenzaron a cantar. El sonido del Bombo grande y el Bombo pequeño resonó en los hogares de Ceuta, dando inicio a una mañana vibrante.

La suerte quiso mirar a Ceuta, salpicando de alegría varios puntos de la ciudad. La atención se centró en la Boutique de la Prensa y el Kiosco Ariel, regentados por María Mendonza y Ariel Romero respectivamente, quienes se convirtieron en protagonistas al repartir fortuna entre sus vecinos.

Los números que hicieron historia en Ceuta

Entre los números premiados, destacó el gordo 72480, que se vendió íntegramente en Logroño, La Rioja, y parte en Madrid, saliendo a las 11:27 horas. Y la aparición del número 77768, que fue uno de los dos cuartos premios (20.000€/décimo) y repartió suerte en Ceuta. Salió a las 09:58 horas. La emoción se desbordó en zonas clave como la Avenida de África y el Polígono Virgen de África, donde la noticia corrió como la pólvora.

Aunque el ansiado Gordo de la Lotería de Navidad o el Segundo Premio suelen ser esquivos, este año los premios compartidos han dejado un buen sabor de boca, demostrando que la suerte puede esconderse en cualquier rincón, desde la Avenida Sánchez Prado hasta la Avenida Teniente General Muslera. También hubo celebraciones en puntos neurálgicos como el Centro Comercial Parques de Ceuta.

Datos y curiosidades

El gasto per cápita en ventas de lotería volvió a situar a Ceuta en una posición destacada respecto a otras regiones como La Rioja o la Comunidad Valenciana. Curiosamente, algunos premios estuvieron muy repartidos geográficamente, llegando incluso a lugares de tránsito como el Aeropuerto de Málaga, recordándonos la magia de compartir décimos.

Es importante recordar las Normas de participación y que los premios superiores a cierta cantidad están sujetos a tributación, una parte de la cual se destina a fines sociales y organizaciones como Cruz Roja.

Puedes consultar resultados y noticias acerca de la Lotería de Navidad 2025, Sorteos de la Cruz Roja y más Loterías en El Periódico de Ceuta.