Stamford Bridge se prepara para un duelo de máxima tensión. El FC Barcelona visita Londres con la moral reforzada tras su cómoda victoria ante el Athletic Club en el regreso al renovado Spotify Camp Nou. Sin embargo, los de Hansi Flick llegan con la obligación de no volver a tropezar en la Champions League, especialmente ante un Chelsea que atraviesa una situación deportiva muy similar.

Como es habitual, Julio Maldonado ‘Maldini’, analista de Movistar+, ha compartido en su canal de YouTube su predicción sobre el encuentro. El experto destaca que ambos equipos llegan “peleando para entrar entre los ocho primeros”, un objetivo que considera imprescindible tanto para ingleses como para españoles.

La baja de Palmer, un factor clave

Maldini subraya que el Chelsea acusará la ausencia de Cole Palmer, una pieza esencial en el esquema de Enzo Maresca. “Me parece que la baja puede ser muy importante… es un jugador absolutamente capital”, afirma el analista. Aun así, advierte que los ‘blues’ cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias.

“Joao Pedro, Pedro Neto y Enzo Fernández están en un grandísimo momento de forma”, explica Maldini, quien también pone el foco en la incógnita física de Moisés Caicedo: “Vamos a ver cómo llega, no estaba del todo bien.”

El Chelsea, un equipo que presiona al límite

Uno de los elementos que más preocupa a Maldini es la presión alta del conjunto londinense. Según sus datos, el Chelsea es el segundo equipo de la Premier que más y mejor presiona la salida rival, un arma que podría complicar al Barça desde el inicio.

La debilidad del Barça, al descubierto

Sobre el equipo de Flick, Maldini es claro: “Es un equipo que tiene problemas defensivos, y el Chelsea lo va a intentar explotar.” No obstante, también reconoce la enorme capacidad ofensiva de los azulgranas: “Cuando llegan arriba hacen mucho daño.”

El analista incluso aprovechó para recordar un precedente histórico entre ambos clubes: “El primer gran partido en Champions de Leo Messi fue en Stamford Bridge, contra Asier del Horno. Fue espectacular aquello.”

El pronóstico de Maldini

Aunque anticipa un encuentro muy parejo, Maldini se moja con su predicción:

40% de opciones para el Barça, 30% para el Chelsea y 30% para el empate.

Un reparto que refleja la igualdad de un partido que promete emociones fuertes en Londres.