El Ministerio de Asuntos Exteriores eleva la cifra de desaparecidos mientras el balance oficial en el país sudamericano asciende a 235 fallecidos y España envía de urgencia un avión con efectivos de la UME y el Ericam

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en la noche de este jueves de que dos ciudadanos españoles han muerto como consecuencia de los terremotos que han sacudido Venezuela. El departamento gubernamental ha elevado asimismo a 80 el número de ciudadanos de España que se encuentran sin localizar en el país sudamericano, después de que el ministro José Manuel Albares avanzara previamente que al menos 68 españoles permanecían desaparecidos. El último balance oficial difundido por las autoridades venezolanas sitúa la cifra de víctimas en al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos. No obstante, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado que existe alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos en total.

La situación sobre el terreno es de extrema gravedad. Más de 24 horas después de los movimientos telúricos, los vecinos, el personal de Protección Civil y los efectivos de la Policía trabajan contra reloj para encontrar supervivientes entre los escombros. Estas labores de búsqueda se están llevando a cabo sin maquinaria y se prolongan incluso durante la noche con el apoyo de decenas de voluntarios que se han sumado a los equipos de rescate en Caracas y en el estado de La Guaira, el más afectado por el desastre. La precariedad de los medios disponibles ha quedado reflejada en los testimonios de las personas que auxilian en las zonas afectadas, quienes reclaman utensilios básicos: «Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva».

Ante este escenario catastrófico, el Gobierno de Venezuela ha solicitado ayuda internacional para tratar de rescatar a los ciudadanos que continúan atrapados. Varios países han confirmado ya el envío de asistencia humanitaria y personal de rescate. Entre ellos se encuentra España, desde donde este jueves ha partido un avión militar con destino a la zona afectada. Argentina también ha puesto a disposición de Venezuela rescatistas, médicos, aviones y otras ayudas, mientras que México se ha sumado al envío de ayuda humanitaria y personal de salvamento.

El Ministerio de Defensa de España ha informado esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda humanitaria tras los dos terremotos ya vuela hacia Venezuela. La aeronave despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz con un contingente compuesto por 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho perros de rescate y 40 especialistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), entre los que se incluyen bomberos y personal sanitario del Summa112. El aparato tiene previsto aterrizar en la localidad de Valencia debido a la imposibilidad de operar en la capital.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los seísmos y aseguró que el estado de La Guaira, situado al norte de Caracas, es una «zona de desastre». La mandataria señaló que se han producido derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas y detalló el fuerte impacto del temblor en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Asimismo, Rodríguez informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar la naturaleza exacta de los mismos. El cierre de esta instalación aérea es el motivo por el cual el avión militar español se ha visto obligado a desviar su rumbo hacia Valencia.

La evaluación de los daños materiales ofrecida por el Ejecutivo venezolano refleja que al menos 346 construcciones han resultado afectadas y un total de 2.927 familias han quedado damnificadas. En el plano sanitario, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, compareció en el canal estatal Venezolana de Televisión para actualizar el estado de los afectados, señalando que al corte de las siete de la noche se habían atendido a más de 4.300 heridos en el sistema público de salud. Respecto a las víctimas mortales, Alvarado concretó que se han recibido alrededor de 235 pacientes que llegaron sin signos vitales o que fallecieron en el momento de ingresar en los establecimientos sanitarios.

Por su parte, Estados Unidos ha adoptado medidas de carácter económico para facilitar el flujo de asistencia. El Gobierno estadounidense ha autorizado de forma temporal determinadas transacciones con Venezuela que permanecían prohibidas por el régimen de sanciones vigente, con la condición de que estén vinculadas estrictamente a las labores de socorro tras los terremotos. Esta medida de excepción, que estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026, no implica un levantamiento general de las sanciones ni el desbloqueo de activos. Paralelamente, Washington ha anunciado una ayuda de 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones se destinarán a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y los 50 millones restantes irán dirigidos a sufragar las operaciones de asistencia directamente sobre el terreno.