Este domingo, 4 de octubre de 2026, el servicio de ferries entre Ceuta y Algeciras opera con Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea.

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Las salidas se reparten a lo largo de la jornada y las travesías varían entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry), según el buque y la ruta. La distancia por mar entre Ceuta y Algeciras se estima en unos 18 km, lo que explica la diferencia de tiempos. Más abajo figuran los horarios del día por compañía con los tiempos de travesía correspondientes a cada salida programada. Compruebe billetes y horario con la operadora antes de desplazarse.

Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta para el domingo 4 de octubre de 2026. Travesías de Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min).

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras para el domingo 4 de octubre de 2026. Travesías de Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min).

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Consulte la confirmación de su billete y posibles avisos de la compañía operadora antes de desplazarse.

Compruebe la previsión meteorológica para el Estrecho, ya que las condiciones pueden afectar a la operativa del día.

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