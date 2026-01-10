Este domingo amanece con un aire de calma, pero no te confíes: la energía está a punto de transformarse. A mediodía, la Luna ingresa en Escorpio, marcando un giro hacia lo profundo, lo íntimo y lo transformador. Pasamos de las charlas ligeras de ayer a una necesidad de conectar con nuestra verdad más cruda. Con el Sol en Capricornio empujándonos a ser eficientes, el cosmos nos regala una tarde ideal para la introspección, la pasión y para soltar definitivamente aquello que no queremos cargar en la semana que comienza mañana. ¡Es hora de ir al fondo de las cosas!
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Empiezas el domingo buscando compañía, pero terminarás el día necesitando respuestas profundas. La tarde será ideal para gestionar temas de dinero compartido o intimidad.
- Foco: la transformación. No tengas miedo de mirar tus sombras; ahí reside tu fuerza para mañana.
- Amor: la pasión se vuelve intensa al caer el sol. Busca la conexión de alma a alma.
- Número de la suerte: 8.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La Luna entra en tu signo opuesto, poniendo el foco directamente en tus relaciones. Lo que los demás te dicen hoy será un espejo de lo que tú necesitas trabajar.
- Vínculos: es un domingo para compromisos reales. Menos palabras bonitas y más lealtad demostrada.
- Consejo: escucha tu instinto; hoy sabrás perfectamente quién es de fiar y quién no.
- Número de la suerte: 7.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La ligereza de la mañana se transforma en una necesidad de orden y limpieza por la tarde. Querrás dejar tu «templo» y tu cuerpo listos para la batalla del lunes.
- Salud: un ritual de desintoxicación o un baño con sales te sentará de maravilla para renovar tu energía.
- Rutina: organiza tu agenda de mañana con precisión quirúrgica.
- Número de la suerte: 6.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La Luna en un signo de agua como el tuyo te devuelve la magia. Tras un domingo algo frío, la tarde se llena de creatividad, romance y conexión con los hijos o el niño interior.
- Ocio: dedica la tarde a una actividad artística que te permita soltar tus emociones.
- Amor: te sientes magnético y misterioso. Atrévete a seducir desde la vulnerabilidad.
- Número de la suerte: 5.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu atención se desplaza hacia lo más íntimo: tu hogar y tus raíces. Sentirás la necesidad de refugiarte en tu espacio personal y proteger tu privacidad.
- Familia: una conversación profunda con un progenitor o figura de autoridad te dará una clave sobre tu pasado.
- Hogar: limpia la energía de tu casa. El orden hoy te dará la seguridad que necesitas para brillar mañana.
- Número de la suerte: 4.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu mente se vuelve detectivesca. Por la tarde, tu capacidad de comunicación será afilada y directa; no te quedarás en la superficie de las cosas.
- Mente: es un gran día para investigar, leer o escribir sobre temas que te apasionan.
- Entorno: un mensaje de un hermano o vecino te revelará una información que te será muy útil esta semana.
- Número de la suerte: 3.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tras unos días siendo el centro de atención, hoy toca tocar tierra. La tarde te pide que analices tus recursos y tu valor personal con honestidad.
- Dinero: excelente momento para planificar gastos de inversión. Tu intuición financiera está muy fina hoy.
- Autoestima: recuerda que tu valor no depende de la aprobación ajena. Céntrate en lo que te hace fuerte.
- Número de la suerte: 2.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
¡La Luna entra en tu signo por la tarde! Sentirás un subidón de poder personal y magnetismo. Eres el dueño de la energía del domingo.
- Personal: es el momento de decidir qué quieres cambiar en tu vida este mes. El universo te da luz verde para renacer.
- Imagen: proyectas una fuerza tranquila que impone respeto. Úsala a tu favor en tus planes de mañana.
- Número de la suerte: 1.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La tarde te invita al retiro y al silencio. Necesitas procesar la intensidad de la semana antes de lanzarte a nuevas aventuras.
- Espiritualidad: medita o simplemente descansa en soledad. Tus sueños de esta noche serán premonitorios.
- Secreto: un asunto del pasado podría volver a tu mente. Míralo, perdónalo y déjalo ir definitivamente.
- Número de la suerte: 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tus amistades se vuelven más intensas. Hoy valoras a los amigos que están en las duras y en las maduras; los planes superficiales no te interesan.
- Social: un amigo te confiará algo importante. Tu capacidad de guardar secretos te hará ganar un aliado de por vida.
- Metas: tus sueños para 2026 se sienten hoy cargados de una pasión imparable.
- Número de la suerte: 11.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Incluso en domingo, tu mente está en el «pico de la montaña». Visualizas con mucha ambición tus próximos pasos profesionales.
- Éxito: un destello de intuición te dará la clave para resolver un problema de autoridad o estatus.
- Imagen pública: cuida lo que compartes en redes esta tarde; tu impacto será mayor de lo que crees.
- Número de la suerte: 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La Luna en Escorpio fluye perfectamente contigo. Sientes una sed de expansión espiritual y de aventura que te motiva a planificar algo grande.
- Mente: te atraerán los temas de psicología profunda o misterios. Tu capacidad de comprensión es total hoy.
- Viajes: planificar una escapada a un lugar con agua o con mucha historia te llenará de ilusión.
- Número de la suerte: 9.