Este domingo amanece con un aire de calma, pero no te confíes: la energía está a punto de transformarse. A mediodía, la Luna ingresa en Escorpio, marcando un giro hacia lo profundo, lo íntimo y lo transformador. Pasamos de las charlas ligeras de ayer a una necesidad de conectar con nuestra verdad más cruda. Con el Sol en Capricornio empujándonos a ser eficientes, el cosmos nos regala una tarde ideal para la introspección, la pasión y para soltar definitivamente aquello que no queremos cargar en la semana que comienza mañana. ¡Es hora de ir al fondo de las cosas!

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Empiezas el domingo buscando compañía, pero terminarás el día necesitando respuestas profundas. La tarde será ideal para gestionar temas de dinero compartido o intimidad.

Foco: la transformación. No tengas miedo de mirar tus sombras; ahí reside tu fuerza para mañana.

Amor: la pasión se vuelve intensa al caer el sol. Busca la conexión de alma a alma.

Número de la suerte: 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna entra en tu signo opuesto, poniendo el foco directamente en tus relaciones. Lo que los demás te dicen hoy será un espejo de lo que tú necesitas trabajar.

Vínculos: es un domingo para compromisos reales. Menos palabras bonitas y más lealtad demostrada.

Consejo: escucha tu instinto; hoy sabrás perfectamente quién es de fiar y quién no.

Número de la suerte: 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La ligereza de la mañana se transforma en una necesidad de orden y limpieza por la tarde. Querrás dejar tu «templo» y tu cuerpo listos para la batalla del lunes.

Salud: un ritual de desintoxicación o un baño con sales te sentará de maravilla para renovar tu energía.

Rutina: organiza tu agenda de mañana con precisión quirúrgica.

Número de la suerte: 6.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna en un signo de agua como el tuyo te devuelve la magia. Tras un domingo algo frío, la tarde se llena de creatividad, romance y conexión con los hijos o el niño interior.

Ocio: dedica la tarde a una actividad artística que te permita soltar tus emociones.

Amor: te sientes magnético y misterioso. Atrévete a seducir desde la vulnerabilidad.

Número de la suerte: 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu atención se desplaza hacia lo más íntimo: tu hogar y tus raíces. Sentirás la necesidad de refugiarte en tu espacio personal y proteger tu privacidad.

Familia: una conversación profunda con un progenitor o figura de autoridad te dará una clave sobre tu pasado.

Hogar: limpia la energía de tu casa. El orden hoy te dará la seguridad que necesitas para brillar mañana.

Número de la suerte: 4.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu mente se vuelve detectivesca. Por la tarde, tu capacidad de comunicación será afilada y directa; no te quedarás en la superficie de las cosas.

Mente: es un gran día para investigar, leer o escribir sobre temas que te apasionan.

Entorno: un mensaje de un hermano o vecino te revelará una información que te será muy útil esta semana.

Número de la suerte: 3.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tras unos días siendo el centro de atención, hoy toca tocar tierra. La tarde te pide que analices tus recursos y tu valor personal con honestidad.

Dinero: excelente momento para planificar gastos de inversión. Tu intuición financiera está muy fina hoy.

Autoestima: recuerda que tu valor no depende de la aprobación ajena. Céntrate en lo que te hace fuerte.

Número de la suerte: 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

¡La Luna entra en tu signo por la tarde! Sentirás un subidón de poder personal y magnetismo. Eres el dueño de la energía del domingo.

Personal: es el momento de decidir qué quieres cambiar en tu vida este mes. El universo te da luz verde para renacer.

Imagen: proyectas una fuerza tranquila que impone respeto. Úsala a tu favor en tus planes de mañana.

Número de la suerte: 1.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La tarde te invita al retiro y al silencio. Necesitas procesar la intensidad de la semana antes de lanzarte a nuevas aventuras.

Espiritualidad: medita o simplemente descansa en soledad. Tus sueños de esta noche serán premonitorios.

Secreto: un asunto del pasado podría volver a tu mente. Míralo, perdónalo y déjalo ir definitivamente.

Número de la suerte: 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tus amistades se vuelven más intensas. Hoy valoras a los amigos que están en las duras y en las maduras; los planes superficiales no te interesan.

Social: un amigo te confiará algo importante. Tu capacidad de guardar secretos te hará ganar un aliado de por vida.

Metas: tus sueños para 2026 se sienten hoy cargados de una pasión imparable.

Número de la suerte: 11.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Incluso en domingo, tu mente está en el «pico de la montaña». Visualizas con mucha ambición tus próximos pasos profesionales.

Éxito: un destello de intuición te dará la clave para resolver un problema de autoridad o estatus.

Imagen pública: cuida lo que compartes en redes esta tarde; tu impacto será mayor de lo que crees.

Número de la suerte: 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna en Escorpio fluye perfectamente contigo. Sientes una sed de expansión espiritual y de aventura que te motiva a planificar algo grande.