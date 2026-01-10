Tras una jornada de descanso necesaria, el Dakar 2026 retoma este domingo su actividad para afrontar las últimas siete etapas de la competición más dura del mundo. La clasificación llega al ecuador con una igualdad máxima, donde la experiencia y la estrategia de los pilotos españoles los sitúan con opciones reales de alzarse con el Touareg.

En coches, la batalla está servida entre Dacia, Toyota y Ford, mientras que en motos, un valenciano sigue al acecho del podio.

Coches: Nani Roma y Carlos Sainz, al ataque contra Al Attiyah

El qatarí Nasser Al Attiyah lidera la general con su joven Dacia, demostrando una navegación impecable. Sin embargo, la ventaja es mínima y los españoles están en posición de ataque:

• Nani Roma (Ford Raptor): Es el español mejor colocado, en tercera posición a solo 8:03 del líder. Roma recuperó el triunfo de la quinta etapa tras prosperar su recurso contra una penalización de 1:10. «Estamos donde queríamos estar», afirmó el catalán, que busca su tercera corona.

• Carlos Sainz (Ford Raptor): El «Matador» ocupa la cuarta plaza, justo detrás de Roma. Pese a sufrir graves problemas de embrague y motor en la etapa maratón que casi lo dejan fuera, el veterano piloto ha logrado mantenerse en la pelea y espera su oportunidad en esta segunda semana.

• Cristina Gutiérrez y Laia Sanz: Siguen escalando posiciones, situándose en la 13ª y 19ª plaza respectivamente, con el objetivo de entrar en el Top 10.

Motos: Tosha Schareina, a un paso del podio

La categoría de dos ruedas vive una de las ediciones más apretadas que se recuerdan. La sanción de seis minutos a Daniel Sanders ha dejado la general al rojo vivo:

• Tosha Schareina (Honda): El valenciano se mantiene en la cuarta posición a 11:56 de Sanders, pero a menos de dos minutos del tercer cajón del podio que ocupa Luciano Benavides. Tras su segundo puesto en 2025, Schareina conoce bien el terreno para lanzar un ataque definitivo en las etapas de dunas que restan

Clasificación Provisional Dakar 2026

• 1º Nasser Al Attiyah (Dacia): El qatarí lidera la prueba gracias a su veteranía y una navegación muy precisa, marcando el ritmo tras la jornada de descanso.

• 2º Henk Lategan (Toyota): Se sitúa a 6:10 del líder, manteniendo al Toyota Hilux como el principal perseguidor del Dacia.

• 3º Nani Roma (Ford): El español mejor posicionado, a 8:03 de la cabeza. Tras recuperar su victoria de etapa por vía administrativa, se confirma como aspirante real al título.

• 4º Carlos Sainz (Ford): A escasa distancia de su compañero de equipo (aprox. 8:15), el madrileño sigue al acecho tras superar problemas mecánicos críticos en la etapa maratón.