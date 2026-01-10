El santoral católico conmemora hoy, 11 de enero, a figuras que representan la autoridad apostólica y la sencillez de la vida contemplativa. Destacan el Papa San Higinio, que organizó los cimientos de la Iglesia primitiva, y Santo Tomás de Cori, un gran maestro de la espiritualidad franciscana.

San Higinio, papa y mártir

San Higinio fue el noveno papa de la Iglesia católica (gobernó aproximadamente entre el 136 y el 140). De origen griego y formado como filósofo, aplicó su intelecto a la organización del clero.

Organizador de la Iglesia: Se le atribuye la creación de los órdenes menores del clero para mejorar el servicio a la comunidad y la jerarquía eclesiástica.

La figura de los Padrinos: Según la tradición, fue él quien instituyó la figura de los padrinos en el Bautismo para ayudar a los recién bautizados en su camino de fe.

Lucha contra las herejías: Durante su pontificado, tuvo que hacer frente al surgimiento de las primeras corrientes gnósticas (como las de Valentín y Cerdón) que intentaban desvirtuar el mensaje evangélico.

Santo Tomás de Cori, presbítero

Tomás de Cori (1655-1729) fue un fraile franciscano italiano conocido como el «apóstol de la región del Lacio».

El espíritu de los «Retiros»: Fue el gran promotor de las «Casas de Retiro» dentro de la orden franciscana, lugares donde los monjes podían vivir una regla de pobreza y silencio absoluta, alejados de las distracciones.

Caridad y Predicación: A pesar de su amor por el silencio, fue un predicador incansable que recorría los pueblos vecinos ayudando a los campesinos y transmitiendo el Evangelio con un lenguaje sencillo y lleno de amor. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1999.

Otros santos que se celebran el 11 de enero

Junto a estas figuras, la Iglesia recuerda en esta jornada a:

San Teodosio el Cenobiarca: Importante figura del monacato oriental en el siglo VI. Fundó un gran monasterio cerca de Belén que albergaba a monjes de diferentes nacionalidades, organizándolos en una vida común de oración y trabajo.

San Paulino de Aquilea: Obispo del siglo VIII y uno de los consejeros más brillantes de Carlomagno. Destacó por su defensa de la divinidad de Cristo y por su labor en la conversión de los pueblos ávaros y eslovenos.

San Salvi de Amiens: Obispo francés del siglo VII, recordado por su bondad y por la construcción de templos para su diócesis.

San Pedro de Alejandría: Mártir del siglo IV que dio su vida durante las persecuciones imperiales en Egipto.

