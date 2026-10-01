Jueves, 1 de octubre de 2026. En Ceuta toca ordenar prioridades: revisa compromisos y concreta pasos para la semana.

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El día favorece la comunicación clara y el enfoque práctico. Las predicciones gratis de hoy se centran en salud, amor y trabajo, con recomendaciones directas para aplicar en la rutina. Para los ceutíes, pequeños ajustes —desde revisar horarios hasta hablar con sinceridad— pueden reducir tensiones en el hogar y en el puesto de trabajo. Estas notas buscan orientar la jornada, no sustituir juicio profesional.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Avanza con determinación; revisa horarios y compromisos antes de lanzarte.

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Color: rojo oscuro

Amor: conversación sincera que despeja dudas

Salud: vigila el descanso y la tensión acumulada

Dinero: buena ocasión para cerrar un asunto pendiente

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad es un valor, pero hoy conviene salir de la zona de confort con pasos medidos. Un cambio pequeño puede mejorar el día: plantea una alternativa y pruébala en una tarea puntual. En Ceuta, aprovechar un paseo al aire libre puede ayudar a contrastar ideas y tomar decisiones más claras. Antes de invertir tiempo o dinero, ordena gastos y prioridades para evitar contratiempos.

Color: verde botella

Amor: plan tranquilo y diálogo sin prisas

Salud: mejora si das un paseo a ritmo constante

Dinero: ordena gastos antes de tomar decisiones

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente está activa; filtra la información y prioriza lo útil.

Color: azul claro

Amor: mensajes breves con buena intención

Salud: hidrátate y cuida la garganta

Dinero: oportunidad por vía de contactos

Número de la suerte: 5

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad práctica te ayuda hoy: escucha y pon límites cuando haga falta. En el entorno doméstico, actuar con calma evita malentendidos. Revisa hábitos alimentarios y ajusta pequeñas rutinas para mejorar el bienestar general. Evita compras impulsivas que puedan alterar la estabilidad presupuestaria.

Color: plata

Amor: gesto atento que mejora el clima

Salud: revisa hábitos de alimentación

Dinero: evita compras impulsivas

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía se nota; canalízala con método y escucha activa.

Color: dorado

Amor: claridad para hablar de expectativas

Salud: evita excesos y regula el ritmo

Dinero: buen día para planificar ingresos

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión te beneficia: detectas detalles que otros pasan por alto. Aprovecha para organizar tareas pendientes y corregir procesos que consumen tiempo. En el trabajo, una revisión metódica de facturas o documentos puede evitar errores futuros. Mantén la atención en la postura y el descanso para no pagar en salud el esfuerzo extra.

Color: beige

Amor: demuestras con hechos, no solo con palabras

Salud: presta atención a la postura y el descanso

Dinero: mejora si revisas facturas y procesos

Número de la suerte: 4

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abre una etapa de acuerdos; tu sentido del equilibrio puede ser decisivo.

Color: rosa suave

Amor: momento favorable para retomar el diálogo

Salud: cuida la constancia en el ejercicio

Dinero: negocia con calma y compara opciones

Número de la suerte: 1

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Ordena lo emocional sin dramatizar: céntrate en hechos y en pasos concretos. Hablar con tacto facilita acuerdos y aporta claridad. Revisa contratos o condiciones antes de firmar. Mantén prácticas sencillas para controlar el estrés y la energía.

Color: negro azabache

Amor: conversaciones profundas con tacto

Salud: atención a la energía y el estrés

Dinero: revisa contratos y condiciones

Número de la suerte: 6

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día invita a moverte y buscar soluciones; acompaña la iniciativa con estructura.

Color: naranja

Amor: planes con horizonte y buena conversación

Salud: protege la hidratación en actividad

Dinero: evita prometer más de lo que puedes cumplir

Número de la suerte: 8

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia gana terreno; cierra temas pendientes para dejar la semana más estable. Ordenar asuntos prácticos hoy reduce presión en los próximos días. En Ceuta, aprovechar momentos de calma para planificar compromisos laborales puede mejorar el rendimiento. Cuida el descanso nocturno para mantener la energía.

Color: gris

Amor: estabilidad que se nota en la rutina

Salud: cuida el descanso nocturno

Dinero: avanza con orden y sin prisas

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu perspectiva aporta ideas; hoy conviene aterrizarlas y coordinar con el equipo.

Color: turquesa

Amor: rompe bloqueos con una propuesta concreta

Salud: cuida la concentración y la vista

Dinero: atención a gastos tecnológicos

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición guía, pero no sustituye la planificación: responde con empatía y revisa lo esencial antes de actuar. Mantén límites claros para preservar energía emocional. Prioriza el sueño y reduce estímulos antes de acostarte. En lo económico, distingue entre deseo y necesidad para ordenar gastos.

Color: azul marino

Amor: escucha activa y momentos compartidos

Salud: regula el sueño y baja revoluciones

Dinero: buena jornada para priorizar necesidades

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Combina cuidado personal con decisiones concretas. En Ceuta, una caminata corta al aire del Estrecho y una conversación directa pueden evitar malentendidos y favorecer avances tranquilos en lo profesional y lo afectivo.

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