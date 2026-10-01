Jueves, 1 de octubre de 2026. En Ceuta toca ordenar prioridades: revisa compromisos y concreta pasos para la semana.
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El día favorece la comunicación clara y el enfoque práctico. Las predicciones gratis de hoy se centran en salud, amor y trabajo, con recomendaciones directas para aplicar en la rutina. Para los ceutíes, pequeños ajustes —desde revisar horarios hasta hablar con sinceridad— pueden reducir tensiones en el hogar y en el puesto de trabajo. Estas notas buscan orientar la jornada, no sustituir juicio profesional.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Avanza con determinación; revisa horarios y compromisos antes de lanzarte.
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- Color: rojo oscuro
- Amor: conversación sincera que despeja dudas
- Salud: vigila el descanso y la tensión acumulada
- Dinero: buena ocasión para cerrar un asunto pendiente
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu estabilidad es un valor, pero hoy conviene salir de la zona de confort con pasos medidos. Un cambio pequeño puede mejorar el día: plantea una alternativa y pruébala en una tarea puntual. En Ceuta, aprovechar un paseo al aire libre puede ayudar a contrastar ideas y tomar decisiones más claras. Antes de invertir tiempo o dinero, ordena gastos y prioridades para evitar contratiempos.
- Color: verde botella
- Amor: plan tranquilo y diálogo sin prisas
- Salud: mejora si das un paseo a ritmo constante
- Dinero: ordena gastos antes de tomar decisiones
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente está activa; filtra la información y prioriza lo útil.
- Color: azul claro
- Amor: mensajes breves con buena intención
- Salud: hidrátate y cuida la garganta
- Dinero: oportunidad por vía de contactos
- Número de la suerte: 5
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La sensibilidad práctica te ayuda hoy: escucha y pon límites cuando haga falta. En el entorno doméstico, actuar con calma evita malentendidos. Revisa hábitos alimentarios y ajusta pequeñas rutinas para mejorar el bienestar general. Evita compras impulsivas que puedan alterar la estabilidad presupuestaria.
- Color: plata
- Amor: gesto atento que mejora el clima
- Salud: revisa hábitos de alimentación
- Dinero: evita compras impulsivas
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía se nota; canalízala con método y escucha activa.
- Color: dorado
- Amor: claridad para hablar de expectativas
- Salud: evita excesos y regula el ritmo
- Dinero: buen día para planificar ingresos
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión te beneficia: detectas detalles que otros pasan por alto. Aprovecha para organizar tareas pendientes y corregir procesos que consumen tiempo. En el trabajo, una revisión metódica de facturas o documentos puede evitar errores futuros. Mantén la atención en la postura y el descanso para no pagar en salud el esfuerzo extra.
- Color: beige
- Amor: demuestras con hechos, no solo con palabras
- Salud: presta atención a la postura y el descanso
- Dinero: mejora si revisas facturas y procesos
- Número de la suerte: 4
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se abre una etapa de acuerdos; tu sentido del equilibrio puede ser decisivo.
- Color: rosa suave
- Amor: momento favorable para retomar el diálogo
- Salud: cuida la constancia en el ejercicio
- Dinero: negocia con calma y compara opciones
- Número de la suerte: 1
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Ordena lo emocional sin dramatizar: céntrate en hechos y en pasos concretos. Hablar con tacto facilita acuerdos y aporta claridad. Revisa contratos o condiciones antes de firmar. Mantén prácticas sencillas para controlar el estrés y la energía.
- Color: negro azabache
- Amor: conversaciones profundas con tacto
- Salud: atención a la energía y el estrés
- Dinero: revisa contratos y condiciones
- Número de la suerte: 6
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día invita a moverte y buscar soluciones; acompaña la iniciativa con estructura.
- Color: naranja
- Amor: planes con horizonte y buena conversación
- Salud: protege la hidratación en actividad
- Dinero: evita prometer más de lo que puedes cumplir
- Número de la suerte: 8
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La constancia gana terreno; cierra temas pendientes para dejar la semana más estable. Ordenar asuntos prácticos hoy reduce presión en los próximos días. En Ceuta, aprovechar momentos de calma para planificar compromisos laborales puede mejorar el rendimiento. Cuida el descanso nocturno para mantener la energía.
- Color: gris
- Amor: estabilidad que se nota en la rutina
- Salud: cuida el descanso nocturno
- Dinero: avanza con orden y sin prisas
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu perspectiva aporta ideas; hoy conviene aterrizarlas y coordinar con el equipo.
- Color: turquesa
- Amor: rompe bloqueos con una propuesta concreta
- Salud: cuida la concentración y la vista
- Dinero: atención a gastos tecnológicos
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición guía, pero no sustituye la planificación: responde con empatía y revisa lo esencial antes de actuar. Mantén límites claros para preservar energía emocional. Prioriza el sueño y reduce estímulos antes de acostarte. En lo económico, distingue entre deseo y necesidad para ordenar gastos.
- Color: azul marino
- Amor: escucha activa y momentos compartidos
- Salud: regula el sueño y baja revoluciones
- Dinero: buena jornada para priorizar necesidades
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Combina cuidado personal con decisiones concretas. En Ceuta, una caminata corta al aire del Estrecho y una conversación directa pueden evitar malentendidos y favorecer avances tranquilos en lo profesional y lo afectivo.