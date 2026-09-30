Hoy, 1 de octubre, el santoral católico celebra a Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897), virgen carmelita y Doctora de la Iglesia, fallecida en Lisieux.

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Ingresó en el Carmelo de Lisieux siendo adolescente y su biografía explica la difusión de su llamada «espiritualidad de la infancia»: una propuesta centrada en la sencillez, el abandono y la entrega en las acciones cotidianas más que en gestas extraordinarias. La Iglesia la reconoce como virgen y Doctora, título que subraya la influencia de sus escritos en la devoción y la praxis pastoral.

En Ceuta, parroquias y comunidades religiosas suelen recordar esta conmemoración con lecturas y momentos de oración vinculados a la tradición carmelita.

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Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897)

Teresa de Lisieux fue una religiosa carmelita francesa cuya vida breve y sus escritos —especialmente su autobiografía, El cuento de un alma— han marcado la espiritualidad católica moderna. Su «camino de la infancia espiritual» propone una práctica de la fe basada en la confianza, la humildad y la caridad en la rutina diaria.

Su condición de Doctora de la Iglesia motiva que, en comunidades religiosas y en la pastoral parroquial, se recomienden pasajes breves de su obra para la oración personal y la catequesis.

Otros santos que se celebran el 1 de octubre

San Piatón de Seclin : presbítero y mártir del siglo III , vinculado a la región de Tournai .

: presbítero y mártir del , vinculado a la región de . Santos Verísimo, Máxima y Julia de Lisboa : mártires venerados en Lisboa en el siglo III .

: mártires venerados en en el . San Romano de Constantinopla : diácono, conocido por componer himnos religiosos; fallecido hacia el año 500 .

: diácono, conocido por componer himnos religiosos; fallecido hacia el . San Nicecio de Tréveris : obispo y confesor del siglo VI , con muerte hacia el 561 , enviado al exilio .

: obispo y confesor del , con muerte hacia el , enviado al . San Bavón de Gante : monje del siglo VII , discípulo de San Amando , fallecido hacia el 651 .

: monje del , discípulo de , fallecido hacia el . San Wasnulfo de Condé : monje del siglo VII , venerado en Condé-sur-l’Escaut .

: monje del , venerado en . San Geraldo Edwards y beatos Roberto Wilcox, Cristóbal Buxton y Roberto Widmerpool : mártires del siglo XVI (hacia 1588 ) en Inglaterra .

y beatos : mártires del (hacia ) en . Beato Juan Robinson : presbítero y mártir, fallecido hacia el 1588 .

: presbítero y mártir, fallecido hacia el . Beato Luis María Monti : fundador; 1900 , religioso dedicado a una obra de atención y formación.

: fundador; , religioso dedicado a una obra de atención y formación. Beata Florencia Caerols Martínez : virgen y mártir, fallecida hacia el 1936 en Rotglà i Corberà (Valencia).

: virgen y mártir, fallecida hacia el en (Valencia). Beato Álvaro Sanjuán Canet : presbítero y mártir, fallecido hacia el 1936 en el marco de la persecución religiosa.

: presbítero y mártir, fallecido hacia el en el marco de la persecución religiosa. Beato Antonio Rewera: presbítero y mártir, fallecido hacia el 1942.

Significado litúrgico de la conmemoración carmelita

El 1 de octubre se celebra como memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús; su condición de Doctora lleva a integrar sus textos en lecturas para la oración y la catequesis. En parroquias ceutíes esta fecha suele servir para recordar prácticas de recogimiento y atención a la vida espiritual cotidiana, manteniendo fidelidad al testimonio de Teresa.

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